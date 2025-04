Switch 2: Schnellst verkaufte Konsole aller Zeiten trotz Preissorgen? Analysefirma passt Prognose an

Letzte Woche enthüllte Nintendo in einer ausführlichen Direct die Switch 2 mitsamt ihrer neuen Funktionen, ersten Spielen, dem Launch-Datum und dem Verkaufspreis. Hierzulande wird die kommende Konsole für 469,99 Euro angeboten – ein Preis, der besonders im Vergleich zum Launch-Preis der ersten Switch von vielen Fans als deutlich zu hoch empfunden wird.

Die anhaltende Debatte rief kürzlich auch Doug Bowser, den Präsidenten von Nintendo of America, auf den Plan, der den Preis der Switch 2 verteidigte. Demnach sei der Anstieg vor allem auf die technischen Verbesserungen zurückzuführen und nicht etwa auf externe wirtschaftspolitische Maßnahmen, wie die drohenden Zölle von US-Präsident Donald Trump.

Verkaufsprognose der Switch 2 gesenkt

Trotzdem bestehen in den USA weiterhin Bedenken hinsichtlich des endgültigen Verkaufspreises der Switch 2. Obwohl Nintendo eine preiserhöhende Auswirkung der Zölle dementiert hat, sorgt die Verschiebung der Vorbestellungen für Unsicherheit. Dies hat das Analyseunternehmen DFC Intelligence dazu veranlasst, seine Umsatzprognose für die neue Konsole zu senken. Dennoch prognostizieren die Experten einen neuen Verkaufsrekord.

Ursprünglich rechneten die Analysten damit, dass Nintendo bis zum Jahresende 17 Millionen Switch-2-Konsolen verkaufen wird. Diese Zahl wurde jetzt auf 15 Millionen reduziert. „Aufgrund der Zölle und der unsicheren Preisgestaltung könnte Nintendo seine Produktion zurückfahren“, erklärte DFC Intelligence (via VGC).

„Sollten die Preise aufgrund der Zölle deutlich steigen, dürfte ein erheblicher Teil der potenziellen Käufer mit einem Kauf warten, bis die Preise sinken. Diese Situation ändert sich und wird genau beobachtet, da DFC seine Prognose im Laufe des Jahres regelmäßig aktualisiert.“

Analysten rechnen dennoch mit neuem Verkaufsrekord

Nichtsdestotrotz gehen die Experten davon aus, dass die Switch 2 einen neuen Verkaufsrekord aufstellen und zur schnellst verkauften Konsole aller Zeiten avancieren wird. Um die prognostizierten 15 Millionen Einheiten bis Ende 2025 zu erreichen, benötigten die erste Switch, die PS4 und die Wii mindestens ein Jahr. Zudem geht DFC davon aus, dass die Gesamtverkäufe der Konsole nach oben hin offen sind.

„Langfristig ist die Obergrenze für die Hardware-Verkäufe der Switch 2 enorm“, so DFC. „Die Switch 2 führt ein etabliertes System fort, und die Möglichkeit, als tragbares Gerät zu fungieren, knüpft an Nintendos langjährige Erfahrung im Bereich tragbarer Konsolen an. Was die gesamten Hardware-Verkäufe angeht, erreichte Nintendo seinen Höhepunkt zwischen 2007 und 2009, als Wii und DS erhältlich waren, und verkaufte regelmäßig 40 bis 50 Millionen Geräte pro Jahr. Mit zunehmender Reife könnte die Switch 2 einen noch größeren Marktanteil als die ursprüngliche Switch erobern.“

Erscheinen wird die Switch 2 am 5. Juni 2025. Neben der Konsole für 469,99 Euro wird auch ein Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen sind bei einigen Händlern bereits möglich. Seit heute nimmt außerdem auch Nintendo Vorbestellungen über den My Nintendo Store entgegen – zunächst aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren