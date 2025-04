The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake: Release in den nächsten Tagen? Weiterer Insider äußert sich

Zuletzt deutete ein Insider an, dass der Release des Remakes von "The Elder Scrolls 4: Oblivion" unmittelbar bevorstehen könnte. Gestützt werden die Aussagen vom Gaming-Journalisten Jeff Grubb, der ebenfalls Details zum Release der RPG-Neuauflage in Erfahrung gebracht haben möchte.

Nach wie vor wollen sich weder Microsoft noch Bethesda Softworks zu den Gerüchten um ein Remake zum 2005 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ äußern.

Zweifel an der Existenz der Neuauflage bestehen dennoch nicht mehr. Schließlich wiesen in der Vergangenheit mehrere bekannte Insider darauf hin, dass wir uns in der Tat auf ein Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ freuen dürfen. Für neuen Gesprächsstoff sorgt der Gaming-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb.

Wie Grubb berichtet, soll die Wartezeit der Spieler schon bald ein Ende haben. Den Informationen des Journalisten zufolge könnte das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ nämlich schon „sehr bald“ erscheinen.

Mehrere Insider sprechen von einem Shadow-Drop

In einem Stream am gestrigen Montag wies Grubb darauf hin, dass Bethesda Softworks einen Shadow-Drop plant und die Rollenspiel-Neuauflage im April 2025 veröffentlichen möchte. „Mir wurde gesagt, dass es diesen Monat jeden Moment per Shadow Drop erscheinen wird… Es wird ziemlich bald per Shadow Drop erscheinen“, betonte Grubb.

Bei Jeff Grubb handelt es sich nicht um den einzigen Insider, der zuletzt von einem möglichen Shadow-Drop ausging.

Ende März sprach der in Xbox-Fragen für gewöhnlich gut informierte Leaker „Detective Seeds“ über das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ und deutete an, dass der Titel im Laufe dieser Woche erscheinen könnte. Auch hier war von einem möglichen Shadow-Drop beziehungsweise Stealth-Release die Rede.

In der Welt der Videospiele kommen diese Begriffe bei Titeln zum Einsatz, die unmittelbar nach ihrer Ankündigung oder gar ohne eine vorherige Ankündigung veröffentlicht werden.

Hinweise verdichteten sich zuletzt

Dass die Aussagen der diversen Insider und Leaker nicht aus der Luft gegriffen sind, verdeutlichte zuletzt ein Blick auf Steam. Auf Valves Gaming- und Vertriebsplattform aktualisierte Bethesda Softworks den Produkteintrag der „Game of the Year“-Edition von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ und entfernte sämtliche Trailer.

Ein Schritt, den Publisher für gewöhnlich gehen, wenn die Ankündigung eines Remakes oder Remasters bevorsteht. Sollten die diversen Insider Recht behalten, erfahren wir in den nächsten Tagen mehr.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren