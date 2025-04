The Last of Us Staffel 2: Kritiken sind da – spannend, fesselnd und unvollständig

The Last of Us Staffel 2:

Kritiker zeigen sich überwiegend beeindruckt von der zweiten Staffel der HBO-Serie "The Last of Us". Besonders die emotionale Tiefe und schonungslose Erzählweise hat es den Kritikern angetan. Die ersten Meinungen sind da.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“, die auf Part 2 der Videospielvorlage aufbaut, knüpft nicht unmittelbar an das Ende der ersten an, sondern setzt einige Jahre später ein. Dieser zeitliche Abstand markiert nicht nur eine neue Phase in der Beziehung der Hauptfiguren, sondern auch eine deutlich veränderte Erzählatmosphäre.

Die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin setzen weiterhin auf eine enge Anbindung an die Videospielvorlage – zugleich jedoch mit dem Anspruch, der Serie eine eigene Dramaturgie zu verleihen. Doch wie kommt das Werk bei den Kritikern an? Die kurze Antwort: Auf Rotten Tomatoes liegt die Zustimmungsrate bei 93 Prozent.

Emotionale Wucht und Inszenierung gelobt

Die ersten Stimmen aus der Fachpresse zeichnen ein Bild von einer Serie, die weiterhin hohe Erwartungen erfüllt – wenn auch nicht ohne Einwände. Viele Rezensenten verweisen in ihren Kritiken zu „The Last of Us Staffel 2“ auf die emotionale Intensität der neuen Episoden und sprechen von einer „einzigartig brutalen“ Umsetzung des Ausgangsmaterials.

Der AV Club beschreibt die zweite Season als eine Adaption, „die das Ausgangsmaterial ehrt und gleichzeitig einen herzzerreißenden Weg einschlägt“, während ComicBook die Staffel als „brutal roh und verletzlich“ charakterisiert. Sie werde die Zuschauer „dank der kraftvollen Darbietungen von Ramsey und Pascal wahrscheinlich in jeder zweiten Folge zu Tränen rühren“.

Paste Magazine hebt in der Kritik zur zweiten Season von „The Last of Us“ hervor, dass „gefühlsbetontes Schauspiel, durchdachte Dialoge und eine geschickte Kameraführung“ dafür sorgen, dass „jede subtile Veränderung der Charaktere vermittelt wird“. Laut Business Insider liefert die Staffel eine „emotional erschütternde Geschichte von Trauma und Rache“. Ganz zu schweigen von „Bella Ramseys kraftvoll-roher Darstellung und der mitreißenden Action.“

Fangirlish zufolge mache „The Last of Us Staffel 2“ deutlich, dass nicht nur die Infizierten eine Bedrohung darstellen, sondern vor allem auch die Menschen selbst. So möge es sich bei den Infizierten zwar im wahrsten Sinne des Wortes um Monster handeln, aber da draußen gebe es gefährlichere Dinge, die „zufällig so aussehen wie wir“.

Staffelstruktur, Figuren und Umfang

Die zweite Staffel umfasst insgesamt sieben Episoden. Sie adaptiert wesentliche Handlungsstränge des Spiels „The Last of Us Part 2“. Neben den bekannten Figuren Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) treten neue Charaktere wie Abby, Dina, Jesse, Manny, Mel, Nora, Owen und Isaac Dixon in den Vordergrund.

Die Darstellung von Ellie und Joel bleibt zentraler Bestandteil der Serie. Shahbaz Siddiqui vom Movie Podcast lobt die Darsteller als „der Hammer“, insbesondere die Leistungen von Bella Ramsey, Pedro Pascal sowie Neuzugang Isabela Merced. Slash Film merkt an: „Eine Serie wie diese lebt oder stirbt durch ihr Ensemble“, und verweist darauf, dass jede Facette der Produktion darauf ausgerichtet sei, das Schauspiel zu unterstützen.

Die Entscheidung der Serienmacher, die Handlung des zweiten Spiels nicht in eine einzige Staffel zu packen, wurde in der Kritik ambivalent aufgenommen. Während einige die Entschleunigung begrüßen, kritisieren andere ein unbefriedigendes Staffelende.

Der Hollywood Reporter schreibt: „Der bleibende Eindruck der Staffel ist der eines Antiklimax, da sich herausstellt, dass die Antwort auf die meisten Fragen, die sie aufwirft, lautet: Das werdet ihr in der nächsten Staffel sehen.“ Ähnlich sieht es Nerdist: „Alles, was ich sagen kann, ist, dass sich der Abspann der letzten Folge weniger wie das Ende einer Fernsehserie anfühlte, sondern eher wie eine Fernsehserie, die um die Hälfte gekürzt wurde.“

Wann geht es mit The Last of Us Season 2 los?

„The Last of Us Staffel 2″ feiert am 13. April 2025 ihre Premiere in den USA und ist ab dem 14. April auch in Deutschland verfügbar. Die Serie erscheint exklusiv auf dem Streamingdienst HBO Max bzw. bei den entsprechenden regionalen Partnern. Hierzulande ist es Sky bzw. WOW.

Die Handlung folgt erneut Joel und Ellie, die inzwischen in einer sicheren Gemeinschaft leben, bis ein tragisches Ereignis die fragile Stabilität zerstört. Während Joel zunehmend von inneren Konflikten gezeichnet scheint, entwickelt Ellie eine kompromisslose Haltung, die sie auf einen persönlichen Rachefeldzug führt.

