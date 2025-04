Assassin’s Creed Shadows: Spieler haben entschieden – Ubisofts Japan-Abenteuer gewinnt ersten Award

Nachdem der Release von „Assassin’s Creed Shadows“ gleich zweimal verschoben wurde, Ubisoft im Laufe der Entwicklung rassistische Kommentare und sogar Drohungen über sich ergehen lassen musste und japanische Beamte sich über die Zerstörung von Schreinen empörten, erfolgte am 20. März 2025 endlich der Release.

Und bislang scheint sich das Action-Adventure auf der Erfolgsspur zu befinden: Obwohl Ubisoft noch keine konkreten Verkaufszahlen nannte, ist es gelungen, zum Launch den zweithöchsten Umsatz in der Franchise-Geschichte zu erzielen. Zudem konnte man innerhalb der ersten Woche bereits drei Millionen Spieler verzeichnen. Und jetzt hat „Assassin’s Creed Shadows“ bereits einen ersten Award gewonnen.

Assassin’s Creed Shadows gewinnt Players’ Choice Award

Der offizielle PlayStation Blog ruft zum Ende eines jeden Monats die Leser dazu auf, über das beste neue Spiel der vergangenen vier Wochen abzustimmen. Der Sieger mit den meisten Stimmen darf sich im Anschluss über den „Player’s Choice“-Award freuen. Und nun wurde „Assassin’s Creed Shadows“ zum Gewinner im Monat März gewählt. „Eure Stimmen haben gesprochen: Assassin’s Creed Shadows gewinnt die Players‘ Choice im März. Herzlichen Glückwunsch an Ubisoft“, heißt es auf dem PS Blog.

Konkurriert mit Ubisofts neuem Japan-Abenteuer haben unter anderem ebenfalls frisch veröffentlichte Titel wie „MLB The Show 25“, „Hitman: World of Assassination“ für die PS VR2 und Hazelights gefeierter Koop-Hit „Split Fiction“. Doch letztlich konnte sich „Assassin’s Creed Shadows“ behaupten. Im Februar wählte die Leserschaft des PS Blog „Tomb Raider 4-6 Remastered“ zum Sieger, während im Januar „Wuthering Waves“ den Award gewinnen konnte.

Seit gestern steht für „Assassin’s Creed Shadows“ das erste große Update mit der Versionsnummer 1.0.2 zum Download bereit. Für die Aktualisierung hat Entwickler Ubisoft das Feedback der Spieler berücksichtigt und unter anderem neue Funktionen implementiert. Dazu gehört unter anderem die automatische Straßenverfolgung auf dem Pferd und eine verbesserte Grafik auf der PS5 Pro inklusive PSSR-Unterstützung.

In Zukunft wird Ubisoft noch weitere Updates veröffentlichen und versprach bereits, dass „bald noch mehr neue und aufregende Dinge“ für „Assassin’s Creed Shadows“ folgen werden. So möchte man auch weiterhin das Community-Feedback in die fortlaufende Weiterentwicklung des Spiels mit einbeziehen und ihre Wünsche berücksichtigen. Allerdings sind auch nicht alle Wünsche umsetzbar, wie Creative Director Jonathon Dumont kürzlich klarstellte.

