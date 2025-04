BAFTA Games Awards 2025: PS5-Spiel räumt groß ab – Liste der Gewinner

Die Verleihung der BAFTA Games Awards zählt zu den prominentesten Veranstaltungen der Videospielbranche. Jedes Jahr werden durch die British Academy of Film and Television Arts herausragende Spieleproduktionen aus verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Unter den nominierten Spielen der jüngsten Ausgabe befanden sich Veröffentlichungen, die im Zeitraum zwischen dem 25. November 2023 und dem 15. November 2024 erschienen sind. Ein Titel stach besonders hervor.

Fünf Auszeichnungen für Astro Bot

Großer Abräumer der 21. BAFTA Games Awards war der Plattformer „Astro Bot“, der in insgesamt fünf Kategorien geehrt wurde. Neben dem Hauptpreis als „Bestes Spiel“ erhielt der Titel von Team ASOBI Ehrungen in den Kategorien „Animation“, „Audioleistung“, „Familie“ sowie „Spieldesign“.

Bemerkenswert: Beim Hauptpreis „Bestes Spiel“ setzte sich „Astro Bot“ gegen nominierte Titel wie „Black Myth: Wukong“, „Helldivers 2“ und „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ durch.

Auch andere Produktionen wurden mit BAFTA-Auszeichnungen bedacht. Das Horrorspiel „Still Wakes the Deep“ vom britischen Studio The Chinese Room erhielt insgesamt drei Preise – darunter für die neue IP (Intellectual Property). Darüber hinaus gingen die Darstellerpreise an Alec Newman für seine Hauptrolle als Cameron „Caz“ McLeary und Karen Dunbar für die Nebenrolle der Finlay.

„Helldivers 2“ von Arrowhead Game Studios gewann in den Kategorien Multiplayer und Musik. Der Roguelike-Titel „Balatro“ von LocalThunk wurde als Debüt-Spiel ausgezeichnet, während „Neva“ in der Kategorie „Künstlerische Leistung“ prämiert wurde.

„Tales of Kenzera: ZAU“ bekam den Award in der Kategorie Game Beyond Entertainment, also Spiel mit gesellschaftlichem Einfluss. Für die technische Leistung ging der Preis an „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Der Titel war zudem in mehreren anderen Kategorien nominiert.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des renommierten BAFTA Fellowships an die japanische Komponistin Yoko Shimomura. Die Auszeichnung würdigte ihr langjähriges musikalisches Schaffen im Bereich der Videospiele, insbesondere ihre Arbeiten für die Spielereihen „Kingdom Hearts“, „Xenoblade“ und „Final Fantasy“.

Nachfolgend die gesamte Übersicht über die Nominierten und Gewinner:

Animation

Astro Bot (Gewinner)

Call of Duty: Black Ops 6

Lego Horizon Adventures

Senua’s Saga: Hellblade 2

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Artistic Achievement

Neva (Gewinner)

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Harold Halibut

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Audio Achievement

Astro Bot (Gewinner)

Animal Well

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Best Game

Astro Bot (Gewinner)

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Thank Goodness You’re Here!

British Game

Thank Goodness You’re Here! (Gewinner)

A Highland Song

Lego Horizon Adventures

Paper Trail

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Debut Game

Balatro (Gewinner)

Animal Well

Pacific Drive

The Plucky Squire

Tails of Kenzera: ZAU

Thank Goodness You’re Here!

Evolving Game

Vampire Survivors (Gewinner)

Diablo 4

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Sea of Thieves

World of Warcraft

Family

Astro Bot (Gewinner)

Cat Quest 3

Lego Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Game Beyond Entertainment

Tales of Kenzera: ZAU (Gewinner)

Botany Manor

Kind Words 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tetris Forever

Vampire Therapist

Game Design

Astro Bot (Gewinner)

Animal Well

Balatro

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Tactical Breach Wizards

Multiplayer

Helldivers 2 (Gewinner)

Call of Duty: Black Ops 6

Lego Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Music

Helldivers 2 (Gewinner)

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy 7 Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars Outlaws

Narrative

Metaphor: ReFantazio (Gewinner)

Black Myth: Wukong

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy 7 Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

New Intellectual Property

Still Wakes the Deep (Gewinner)

Animal Well

Balatro

Black Myth: Wukong

Metaphor ReFantazio

Thank Goodness You’re Here!

Performer In A Leading Role

Alec Newman – Still Wakes the Deep ( Gewinner )

Humberley Gonzalez – Star Wars Outlaws

Isabella Inchbald – Indika

Luke Roberts – Silent Hill 2

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade 2

Y’lan Noel – Call of Duty: Black Ops 6

Performer In A Supporting Role

Karen Dunbar – Still Wakes the Deep (Gewinner)

Abbi Greenland/ Helen Goalen – Senua’s Saga: Hellblade 2

Aldis Amah Hamilton – Senua’s Saga: Hellblade 2

Jon Blyth – Thank Goodness You’re Here!

Matt Berry – Thank Goodness You’re Here!

Michael Abubakar – Still Wakes the Deep

Technical Achievement

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Gewinner)

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Tiny Glade

Warhammer 40,000 Space Marine 2

