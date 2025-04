Call of Duty: Neuveröffentlichung zweier Modern-Warfare-Klassiker? Alterseinstufung sorgt für Spekulationen

Call of Duty:

Aktuelle Alterseinstufungen deuten darauf hin, dass die beiden „Call of Duty“-Klassiker „Modern Warfare 2“ und „Modern Warfare 3“ möglicherweise für aktuelle Konsolen neu veröffentlicht werden könnten. Diese Einstufungen legen zudem einen vorhandenen Multiplayer-Modus nahe.

Die „Modern Warfare“-Spiele der „Call of Duty“-Reihe, die 2007 mit „Call of Duty 4: Modern Warfare“ ihren Anfang fanden, gehören zu den beliebtesten Teilen der erfolgreichen Shooter-Reihe von Activision. Aus diesem Grund kam es ab 2019 auch zu einem Reboot, während darüber hinaus auch Remaster-Versionen der beiden ersten Originalspiele veröffentlicht wurden.

Während das erste „Modern Warfare“ bereits 2017 neu aufgelegt wurde, ließ das 2020 erschienene Remaster von „Modern Warfare 2“ zur Enttäuschung vieler Fans den Multiplayer-Part aus. Doch Alterseinstufungen lassen vermuten, dass sowohl „Modern Warfare 2“ als auch „Modern Warfare 3“, das bislang noch nicht überarbeitet wurde, für die aktuellen Konsolen veröffentlicht werden – diesmal womöglich mit vollwertigen Mehrspieler.

Alterseinstufungen für Modern Warfare 2 und 3

Wie Insider Gaming entdeckt hat, veröffentlichte das Australian Classification Board zwei neue Bewertungen der Stufe MA-15+ für eine Cross-Gen-Version von „Modern Warfare 2“ für die PS5 und eine Cross-Gen-Version für dessen Nachfolger „Modern Warfare 3“, bei dem die PS5 allerdings nicht explizit erwähnt wird. Dafür findet sich der Hinweis „In-Game-Käufe“ in der Beschreibung, was darauf hindeuten könnte, dass der Multiplayer-Modus enthalten ist.

Darüber hinaus liefern die Alterseinstufungen keine weiteren Details, abgesehen von der Tatsache, dass Activision Blizzard als Herausgeber fungiert. Zudem ist das Produktionsjahr mit 2025 angegeben. Es ist zwar noch nicht bestätigt, dass es sich tatsächlich um die 2009 und 2011 veröffentlichten „Modern Warfare“-Klassiker handelt, doch die Tatsache, dass arabische statt römische Ziffern verwendet wurden, legt die Vermutung nahe, dass es sich um die Originalspiele handelt.

Wie geht es in diesem Jahr mit Call of Duty weiter?

In diesem Jahr wird außerdem das nächste „Call of Duty“ erwartet, das bislang aber noch nicht offiziell angekündigt wurde. Das hängt vermutlich auch mit der Entwicklung zusammen, die Berichten zufolge recht holprig verlaufen sein soll. Aus diesem Grund ist auch nach wie vor noch nicht bekannt, welches Studio sich für den diesjährigen Ableger der Shooter-Reihe verantwortlich zeichnen wird.

Weitere Neuigkeiten zum Thema „Call of Duty“:

Gerüchte deuten darauf hin, dass „Call of Duty 2025“ eine direkte Fortsetzung von „Black Ops 2“ sein könnte, die Spieler erneut ins Jahr 2030 versetzen würde. Die Handlung soll unmittelbar an die Ereignisse nach dem Tod des Bösewichts Raul Menendez anknüpfen, wobei David Mason erneut als Hauptprotagonist erwartet wird. Berichte vom vergangenen Februar legten zudem eine Veröffentlichung nicht nur für aktuelle Konsolen, sondern auch für PS4 und Xbox One nahe.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren