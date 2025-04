Call of Duty: „Sie wissen, dass es lächerlich aussieht“ – Neuer Ansatz bei Skins & Crossovern?

In der Vergangenheit übte die „Call of Duty“-Community immer wieder Kritik an den ihrer Meinung nach unpassenden Zusatzinhalten, wie zum Beispiel dem Crossover mit den „Teenage Mutant Ninja Turtles“. Dieses Feedback wird laut einem Insider mittlerweile auch intern diskutiert.

In einem Beitrag auf X äußerte sich der auf die „Call of Duty“-Reihe spezialisierte Insider „The Ghost of Hope“ über die Performance und die Zukunft der aktuellen „Call of Duty“-Titel.

Zunächst wies der Insider darauf hin, dass die Rückkehr der beliebten „Verdansk“-Karte die Spielerzahlen von „Call of Duty: Warzone“ auf allen Plattformen ansteigen ließ. Ein weiteres Thema, auf das „The Ghost of Hope“ einging, sind die diversen Skins beziehungsweise Crossover, die in der Vergangenheit erschienen und laut einem Teil der Spieler den nötigen Ernst vermissen ließen.

Man denke beispielsweise an das Crossover mit den „Teenage Mutant Ninja Turtles“ aus dem Februar 2025, das nicht nur aufgrund der Preispolitik für Kritik sorgte.

Setzen die Entwickler zukünftig auf ernstere Zusatzinhalte?

Wie „The Ghost of Hope“ berichtet, beschäftigen sich mittlerweile auch die Entwickler beziehungsweise Verantwortlichen von Activision mit dem Feedback der Spieler zu den Zusatzinhalten. Laut dem Insider haben sich die Crossover mit anderen Marken zwar zur sprichwörtlichen Gelddruckmaschine entwickelt.

Auf der anderen Seite könnte jedoch ein nicht unerheblicher Teil der langjährigen Spieler nach Alternativen suchen, wenn es „Call of Duty“ in Zukunft weiter am nötigen Ernst mangelt.

„Sie sprechen darüber, dass sie sich bei Warzone in Bezug auf Skins/Bundles/Mikrotransaktionen mehr in Zurückhaltung üben möchten. Diese Crossover drucken zwar förmlich Geld“, so der Insider weiter. „Aber man vernimmt die Kritik, dass das Spiel langsam lächerlich aussieht.“

Ab wann und in welcher Form sich das Feedback der Community auf die Gestaltung kommender Zusatzinhalte auswirken wird, ließ „The Ghost of Hope“ offen.

Dritte Season startete Anfang April

Am 3. April 2025 starteten die neuen Seasons von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Black Ops 6“. Zu den größten Neuerungen gehörte die eingangs erwähnte Rückkehr der beliebten Map „Verdansk“, die in einer überarbeiteten Fassung ihr Comeback feierte. Den verantwortlichen Entwicklern zufolge sorgte der Einsatz moderner Technik dafür, dass „Verdansk“ visuell stark verbessert werden konnte.

Darüber hinaus verfolgte das Team das Ziel, auf der überarbeiteten Version der Kult-Map für eine frische Spielerfahrung zu sorgen, ohne sich zu weit von der klassischen „Verdansk“-Erfahrung zu entfernen.

Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

