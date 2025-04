CD Projekt: Witcher-Studio vollständig integriert – was ändert sich?

CD Projekt arbeitet mit Hochdruck an "The Witcher 4". Doch es ist nicht das einzige Spiel in diesem Universum, das in der Mache ist. Hierbei kam es zu einer vollständigen Integration des verantwortlichen Studios.

Im April 2025 wurde die Fusion offiziell abgeschlossen: The Molasses Flood LLC (TMF) agiert nicht mehr als eigenständiges Unternehmen. Die Übernahme war absehbar – und markiert dennoch einen Wendepunkt für das Bostoner Entwicklerstudio.

Gegründet wurde The Molasses Flood im Jahr 2014. Danach erlangte das Studio durch Titel wie “The Flame in the Flood” und “Drake Hollow” Bekanntheit. Im Jahr 2021 übernahm CD Projekt das Studio, um es in ein neues Projekt im “The Witcher”-Universum einzubinden. Dieses läuft unter dem Codenamen „Projekt Sirius“ und soll Solo- wie Mehrspielerkomponenten vereinen. Nun ist das Studio vollständig in CD Projekt Red Inc. eingegliedert worden und existiert nicht mehr in der bisherigen Struktur.

Fusion abgeschlossen – Rechte und Pflichten übernommen

„Wir möchten euch darüber informieren, dass The Molasses Flood LLC (TMF) am 1. April 2025 mit CD Projekt Red Inc. (CDPR Inc.) […] fusioniert hat“, heißt es auf der Unternehmensseite. Durch die Eingliederung sind sämtliche Rechte und Pflichten auf CD Projekt Red übergegangen. Der bisherige rechtliche Status von TMF als eigenständiges Unternehmen wurde damit aufgehoben.

Für bestehende Titel wie “The Flame in the Flood” und “Drake Hollow” ergeben sich keine Änderungen. Die CD-Projekt-Gruppe bleibt weiterhin für deren Vertrieb verantwortlich.

Auch am langfristigen Fortbestehen von „Projekt Sirius“ soll laut CD Projekt festgehalten werden. Hierbei handelt es sich um einen Ableger im Universum von „The Witcher“, der parallel zu „The Witcher 4“ entsteht. Einen Termin oder konkrete Details zum Spiel gibt es bislang nicht.

Personalveränderung angekündigt

Mit der Fusion gab Mitgründer Damian Isla seinen Austritt aus dem Unternehmen bekannt. In einem Beitrag auf LinkedIn schrieb er: „Letzten Montag – der letzte Tag der juristischen Existenz von TMF! – war auch mein letzter Tag im Studio. TMF war in den letzten zehn Jahren ein großer Teil meines Lebens und ich bin stolz darauf, an etwas mitgewirkt zu haben, das so lange Bestand hatte wie TMF… und das in einem Marktumfeld, das kleinen Teams wie unserem oft ziemlich feindlich gesinnt ist.“

Zuvor hatte Isla betont, dass die Fusion „eine gute und gesunde Sache für das Studio“ sei und bereits länger erwartet worden war. Sie beseitige organisatorische Hürden und ermögliche eine engere Zusammenarbeit mit den übrigen Teams von CD Projekt Red.

Isla war als Design Director maßgeblich an der Entwicklung von „Projekt Sirius“ beteiligt. In Bezug auf das Spiel zeigte er sich optimistisch und verwies auf die „insgesamt sehr vielversprechende Zukunft“.

Die vollständige Eingliederung von The Molasses Flood in CD Projekt Red ist Teil einer langfristigen Strategie zur Optimierung interner Prozesse. Bereits im Jahr 2023 kam es im Zuge der Neuausrichtung von „Projekt Sirius“ zu Umstrukturierungen und personellen Kürzungen. Damals wurde von CD Projekt die Fertigstellung eines neuen Projektkonzepts bestätigt.

