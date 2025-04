Days Gone Remastered: Trailer zur PS5-Neuauflage entfesselt riesige Freaker-Horden im neuen Assault-Modus

„Days Gone Remastered“ für die PS5 zeigt sich in einem weiteren Trailer, der erstmals Einblicke in den neuen „Horde Assault“-Modus gewährt, in dem sich die Spieler überwältigenden und nicht enden wollenden Freaker-Massen stellen können.

Nachdem sich PlayStation-Spieler in den letzten Jahren vermehrt ein „Days Gone 2“ wünschten, tauchten parallel dazu auch immer wieder Gerüchte über eine mögliche Neuauflage des ersten Teils auf, der 2019 für die PS4 veröffentlicht wurde. Und tatsächlich: Auf der State of Play im vergangenen Februar hat Sony „Days Gone Remastered“ für die PS5 angekündigt.

Die Neuauflage bietet allerdings nicht nur technische Verbesserungen, sondern kommt auch mit neuen Inhalten daher. Dazu zählt auch der sogenannte „Horde Assault“-Modus, in dem die Spieler mit riesigen Wellen von Freakern konfrontiert werden. Ab sofort steht ein neuer Trailer zu „Days Gone Remastered“ bereit, der erste Einblicke in den Spielmodus gewährt und so etwas genauer vorstellt.

Neuer Trailer präsentiert den Horde-Assault-Modus

Schon die Freaker-Horden in der Kampagne von „Days Gone“ waren ein Highlight, doch die Neuauflage mit dem „Horde Assault“-Modus treibt diese Gegnerflut noch weiter auf die Spitze. In dieser Arcade-Variante treten Spieler als Deacon St. John, Boozer, O’Brian, Iron Mike oder ein NERO-Soldat – allesamt im neuen Trailer zu sehen – gegen stetig wachsende und immer stärker werdende Horden an.

Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Ausrüstung lassen sich außerdem auch Modifikatoren freischalten, die unterschiedliche Boni bieten und gleichzeitig die Punktebewertung beeinflussen können. Der Effekt „Zerbrechliche Waffen“ beispielsweise steigert die Punktzahl um 10 Prozent, während Modifikatoren wie „Unbegrenzter Treibstoff“ oder „Explodierende Freaker“ den Highscore reduzieren.

Was hat Days Gone Remastered auf der PS5 zu bieten?

Zusätzlich zum „Horde Assault“-Modus enthält „Days Gone Remastered“ die Modi „Speedrun“ und „Permadeath“. Im „Speedrun“-Modus liegt das Ziel darin, die Handlung so rasch wie möglich zu beenden, wohingegen der „Permadeath“-Modus eine besondere Herausforderung darstellt: Im Falle eines virtuellen Ablebens muss das Spiel entweder von Beginn an oder ab dem zweiten Akt neu gestartet werden.

Zu den technischen Verbesserungen der PS5-Neuauflage zählen eine überarbeitete und verbesserte Grafik inklusive VRR-Unterstützung. Zudem haben Spieler wie gewohnt die Wahl zwischen dem Qualitätsmodus für eine höhere Auflösung oder dem Performancemodus für eine verbesserte Bildrate. Obendrein werden der DualSense-Controller und 3D-Audio unterstützt. Besitzer einer PS5 Pro profitieren außerdem von der zusätzlichen Leistung der Konsole.

Erscheinen wird „Days Gone Remastered“ am 25. April 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Zur Enttäuschung vieler Fans bietet Sony jedoch keine physische Version mit Disk an, sodass interessierte Spieler nur zur digitalen Fassung greifen können. Wer bereits im Besitz des PS4-Originals ist, kann zudem ein Upgrade für zehn Euro erwerben.

