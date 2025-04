Ein Minecraft-Film 2:  Fortsetzung nach Riesenerfolg geplant? Jared Hess äußert sich und gibt einen Hinweis

„Ein Minecraft-Film“ wurde trotz skeptischer Rezensionen schon in der ersten Woche ein riesiger Erfolg, der Rekorde setzen konnte. Die Umsetzung mit Jack Black und Jason Momoa verzeichnete ein Eröffnungswochenende mit einem weltweiten Einspielergebnis von 301 Millionen US-Dollar.

Die Produktion basiert auf dem populären Sandbox-Spiel „Minecraft“ und setzt damit auf eine bekannte Marke. Es scheint ein Erfolgsgarant zu sein – womöglich auch für weitere „Minecraft“-Filme?

Gespräche über Sequel haben begonnen

Regisseur Jared Hess legte in einem Interview mit Deadline nahe, dass erste Überlegungen zu einer Fortsetzung von „Ein Minecraft-Film“ bereits im Gange sind. „Es scheint, als ob bereits darüber gesprochen wird“, so Hess.

Der Regisseur äußerte zudem, dass er großes Interesse daran habe, erneut an einem „Minecraft“-Film mitzuwirken. In Bezug auf die kreative Entwicklung betonte er: „Die Welt des Spiels ist so umfangreich. Und es gab so viele Dinge, die wir nicht genutzt haben, die wir aber gerne gemacht hätten.“

Dies sei einer der Gründe, weshalb eine Fortsetzung für ihn besonders reizvoll klinge. „Es wird so viel Spaß machen, in diese Welt zurückzukehren. Die Fans haben einfach so viel Spaß daran“, so der Regisseur weiter.

Nachfolgend wird das Ende des ersten „Minecraft“-Films beschrieben. Daher sprechen wir an dieser Stelle eine kleine Spoiler-Warnung aus.

Neuer Charakter als möglicher Mittelpunkt

Ein zentrales Element für eine mögliche Fortsetzung von „Minecraft“ in den Kinos wurde schon im Abspann des aktuellen Films angedeutet. Hier zieht sich Steve, verkörpert von Jack Black, in die reale Welt zurück und trifft auf Alex. Diese Figur zählt zu den standardmäßigen Charakteren in „Minecraft“.

Das Gesicht von Alex wurde in dieser Szene nicht gezeigt, sodass offen ist, welche Schauspielerin hier in Erscheinung treten könnte. Allerdings sei es laut Hess bewusst als Ausblick auf eine mögliche Weiterführung der Geschichte zu verstehen.

„Wir haben es im Abspann angedeutet. Und die Fans sind ganz wild darauf“, erklärte Hess. Alex sei diejenige, die man für die Fortsetzung definitiv auf den Tisch bringen werde.

Ob und wann ein zweiter Teil von „Ein Minecraft-Film“ tatsächlich realisiert wird, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Aussagen deuten jedoch klar auf laufende Planungen hin, auch wenn Warner bislang auf eine Ankündigung verzichtet.

Weitere Meldungen zu Minecraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren