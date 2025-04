PS Plus Extra/Premium: Inklusive eines Day-One-Release – Das sind die neuen Titel im April 2025

PS Plus Extra/Premium:

Heute stellte Sony die neuen Titel vor, die im April 2025 in PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen werden. Die offizielle Übersicht verrät, welche Neuzugänge in diesem Monat auf interessierte Spieler warten.

Nach der Freischaltung der Essential-Titel für den April 2025 in der vergangenen Woche geht es für die PlayStation Plus-Community heute mit der offiziellen Enthüllung der Extra- und Premium-Titel für den laufenden Monat weiter.

Wie bereits angekündigt, dürfen sich Abonnenten der Stufen Extra und Premium im April über einen Day-One-Release freuen. Die Rede ist vom Roguelike-Adventure „Blue Prince“, das bei den Entwicklern von Dogubomb entstand und von den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde.

Das restliche April-Line-Up für PS Plus Extra setzt sich wie gehabt aus Titeln zusammen, die mehrere Genres abdecken. Hinzukommen natürlich ausgewählte Klassiker der PlayStation-Geschichte für Abonnenten von PlayStation Plus Premium.

Die folgende Übersicht verrät euch, auf welche Neuzugänge ihr euch in diesem Monat freuen dürft.

PS Plus Extra

Hogwarts Legacy – PS4/PS5

– PS4/PS5 Blue Prince – PS5

– PS5 Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 – PS5

– Tape 2 – PS5 Battlefield 1 – PS4/PS5

– PS4/PS5 EA PGA Tour – PS5

– PS5 PlateUp! – PS4/PS5

PS Plus Premium

Alone in the Dark 2 – PS4/PS5

– PS4/PS5 War of the Monsters – PS4/PS5

Wie gehabt erfolgt die Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel am Dienstag nach der offiziellen Enthüllung gegen 11 Uhr am Vormittag. Im aktuellen Fall wäre dies der 15. April 2025. Ausnahmen bilden „Blue Prince“ und „EA PGA Tour“, die ab dem 10. April 2025 verfügbar sind.

Parallel zur Freischaltung der neuen Titel entfernt Sony ausgewählte Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Betroffen sind unter anderem das von den Spielern gefeierte Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ oder der Indie-Hit „Slay The Spire“.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt wie gehabt die offizielle Enthüllung des Essential-Line-Ups für den nächsten Monat. Die Ankündigung der neuen Titel für den Mai 2025 nimmt Sony am letzten Mittwoch eines Monats und somit am 30. April 2025 vor.

Auch bei den Essential-Titeln erfolgt die Freischaltung am Dienstag nach der Ankündigung. Somit könnt ihr die Neuzugänge ab dem 6. Mai 2025 herunterladen und spielen.

