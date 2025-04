PS Portal: Gameplay-Aufnahmen, Pausenfunktion & mehr – Update verbessert das Cloud-Gaming

Im letzten Jahr startete die Cloud-Gaming-Unterstützung auf PlayStation Portal in Form einer Beta. Eine laufende Premium-Mitgliedschaft von PlayStation Plus vorausgesetzt, lassen sich mittlerweile mehr als 200 Titel auf dem Handheld streamen.

Wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gab, erscheint im Laufe des Tages ein Update für PlayStation Portal, das das Cloud-Gaming auf dem Handheld weiter optimiert. Laut Sony konzentrierten sich die Entwickler dieses Mal auf das Feedback der Community und setzten mehrere Verbesserungsvorschläge der Spieler um.

Neu ist zum Beispiel die Sortierfunktion. Über ein Symbol, das sich oben links auf dem Katalog-Bildschirm befindet, könnt ihr die angezeigten Spiele sortieren. Wahlweise nach „Kürzlich zu PS Plus hinzugefügt“ (Standard), „Name“ oder „Veröffentlichungsdatum“.

Gameplay-Aufnahmen beim Streaming von Spielen möglich

Eine weitere Funktion, die sich die Spieler wünschten, war die Möglichkeit, den Create-Button auch beim Streaming von Spielen verwenden zu können. Dieser Bitte kamen die Entwickler nach. Für die Aufnahme von Screenshots oder Gameplay-Clips geht ihr folgendermaßen vor.

Einmal drücken: Erstellungsmenü anzeigen.

Gedrückt halten: Screenshot aufnehmen.

Zweimal drücken: Videoaufnahme starten/beenden.

Bilder und Videos, die während einer Streaming-Sitzung aufgenommen werden, werden automatisch auf den Cloud-Server hochgeladen und dort 14 Tage lang gespeichert. Über die offizielle PlayStation App unter [Bibliothek] > [Aufnahmen] könnt ihr auf eure Screenshots und Videos zugreifen.

Ebenfalls neu sind die Warteschlangen bei vollen Servern. Hier zeigen euch die Server die voraussichtliche Wartezeit an und starten automatisch eure Spielsitzung, sobald ihr an der Reihe seid. Gleichzeitig erhaltet ihr jetzt eine Systembenachrichtigung, wenn eure Streaming-Sitzung aufgrund einer Inaktivität von über zehn Minuten geschlossen wird.

Dank des hinzugefügten Feedback-Bildschirms könnt ihr den Entwicklern nach jeder Streaming-Session Feedback zu eurer Erfahrung zukommen lassen. „Auf diese Weise können wir feststellen, was gut gelaufen ist oder was verbessert werden kann, während wir die Qualität unseres Services kontinuierlich verbessern“, so Sony.

Abschließend nahmen sich die Entwickler der Pausenfunktion von PlayStation Portal an und verbesserten diese.

Das bietet die überarbeitete Pausenfunktion:

Das Gameplay wird pausiert, wenn du das PS Portal Schnellmenü öffnest. Du kannst das Schnellmenü öffnen, indem du die PS-Taste drückst, von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach links wischst oder auf das Schnellmenü-Symbol in der Statusleiste tippst.

Wenn du die Power-Taste einmal drückst, geht PS Portal in den Ruhemodus und das Spiel wird pausiert. Du kannst das Spiel fortsetzen, indem du die Power-Taste erneut drückst. Wenn PS Portal länger als 15 Sekunden im Ruhemodus bleibt, wird die Cloud-Streaming-Sitzung getrennt.

Das Gameplay wird auch pausiert, wenn eine Systemfehlermeldung am unteren Bildschirmrand angezeigt wird.

