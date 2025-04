PS5: Demo eines rasanten Sci-Fi-Shooters verfügbar – mit Gewinnchance auf Preisgeld

Bereits im März hatten Entwickler Reikon Games („Ruiner“) und Publisher Deep Silver eine spielbare Demo zu „Metal Eden“ angekündigt. Der adrenalingeladene Sci-Fi-Shooter wurde erstmals auf Sonys jüngster State of Plays im vergangenen Februar vorgestellt und ab sofort haben interessierte Spieler selbst die Möglichkeit, den Titel schon vor dem Release auszuprobieren.

So steht die Demo zu „Metal Eden“ für die PS5 ab sofort im PS Store zum Download bereit und bietet den Spielern sogar die Chance auf ein Preisgeld: In Zusammenarbeit mit der Webseite Speedrun.com findet eine Speedrun-Herausforderung statt, sodass die schnellsten Spieler einen Teil des Preispools von insgesamt 1000 US-Dollar abräumen können.

Demo zu Metal Eden inklusive Speedrun-Challenge

Die „Metal Eden“-Demo lässt sich wie gewohnt aus dem PS Store herunterladen und bietet Zugriff auf die ersten beiden Missionen des Spiels. Die perfekte Gelegenheit, sich mit den Fähigkeiten von Android-Protagonistin Aska und dem rasanten Gameplay vertraut zu machen, das aufgrund des Stils und Tempos unweigerlich an namhafte Titel wie „Titanfall“ oder „Doom“ erinnert. Der Download der Probierfassung ist prinzipiell kostenfrei, allerdings wird hierzulande aufgrund der Altersbeschränkung eine Gebühr von 0,25 Euro fällig. Für Abonnenten von PS Plus entfällt der Betrag.

Wer die Demo besonders schnell abschließt, hat außerdem die Chance, ein Preisgeld zu gewinnen: Reikon Games, Deep Silver und Speedrun.com verlosen insgesamt 1000 US-Dollar unter den drei schnellsten Teilnehmern. Der erste Platz erhält 500 US-Dollar, der zweite 300 US-Dollar und der dritte 200 US-Dollar. Die Speedrun-Challenge läuft noch bis zum 15. April und steht weltweit Spielern ab 18 Jahren offen. Alle weiteren Details sind auf der Webseite von Speedrun.com zu finden.

Release von Metal Eden erfolgt Anfang Mai

Die Vollversion von „Metal Eden“ wird schließlich am 6. Mai 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Die Demo wird unbefristet verfügbar und somit auch noch nach dem Release erhältlich sein. Um einen kleinen Vorgeschmack auf die Probierfassung zu liefern, haben die Verantwortlichen auch einen passenden Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser Meldung anschauen könnt.

„Metal Eden ist ein adrenalingeladener Sci-Fi-FPS, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt“, heißt es in einer neuen Pressemitteilung. „Das Spiel bietet 8 einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht. Metal Eden entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.“

