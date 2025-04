PS5 & PS4: Sale im PS-Store – Rabattaktion lockt mit bis zu 95 Prozent Rabatt

Nach der großen Frühlingsaktion hat Sony Interactive Entertainment im PlayStation-Store den nächsten Sale gestartet. Er umfasst rund 2.000 Spiele, Editionen und Erweiterungen, darunter AAA-Games, Indie-Hits und VR-Titel.

Mit dabei sind auch viele wiederkehrende Gäste, darunter „The Witcher 3: Wild Hunt“, das aktuell mal wieder für 5,99 Euro erhältlich ist. Das entspricht einem Nachlass von achtzig Prozent. Allerdings: Die „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ gibt es noch bis zum 10. April um 0:59 Uhr für 9,99 statt 49,99 Euro.

Crusader Kings 3, Life is Strange und mehr

Auch „Mortal Kombat 11 Ultimate“ wurde erheblich reduziert und kostet derzeit 7,79 Euro – 88 Prozent günstiger als sonst. Zu den weiteren Angeboten gehört „Judgment“, das für 9,99 Euro mit einem Rabatt von 75 Prozent zu haben ist. Wer den Nachfolger bevorzugt, kann sich „Lost Judgment“ für 11,99 Euro sichern – ein Preisnachlass von 80 Prozent.

Auch Spiele wie „Crusader Kings 3“ (19,99 Euro, minus 60 Prozent) und „Life Is Strange: True Colors – Ultimate Edition“ (31,99 Euro, 60 Prozent günstiger) wurden reduziert.

Einige Titel liegen preislich unter fünf Euro. Dazu zählt etwa „Road 96“, das für 4,99 Euro angeboten wird. Ebenfalls stark reduziert: „Röki“ für 3,99 Euro (minus 80 Prozent) sowie „This War Of Mine: Final Cut“ für 2,99 Euro mit einem satten Rabatt von 85 Prozent – mit PS-Plus-Mitgliedschaft sogar von 90 Prozent, womit der Betrag auf 1,99 Euro sinkt.

Auch VR-Spieler kommen auf ihre Kosten: „Creed: Rise To Glory – Championship Edition“ ist in zwei Versionen für 15,99 (Standard) bzw. 19,99 Euro (Deluxe) erhältlich, jeweils mit 60 Prozent Nachlass. Und „VR Skater“ wurde auf 11,54 Euro reduziert (minus 67 Prozent).

Weitere reduzierte Titel im Überblick

Die folgenden Spiele wurden ebenfalls im Preis gesenkt. Die Übersicht zeigt den aktuellen Preis inklusive Nachlass in Prozent. Bei einigen Games kann eine PS-Plus-Mitgliedschaft zu einem Zusatzrabatt verhelfen.

Afterimage : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) Asterigos: Curse Of The Stars : 13,99 Euro (-60%)

: 13,99 Euro (-60%) As Dusk Falls : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Braid, Anniversary Edition : 6,79 Euro (-66%)

: 6,79 Euro (-66%) Cult Of The Lamb : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Dawn Of The Monsters : 10,49 Euro (-65%)

: 10,49 Euro (-65%) Dead Cells : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Demon Turf : 12,09 Euro (-45%)

: 12,09 Euro (-45%) Eldest Souls : 3,99 Euro (-80%)

: 3,99 Euro (-80%) Endling – Extinction Is Forever : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) F1 Manager 2024 : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) Grand Theft Auto 5 : 19,79 Euro (-67%)

: 19,79 Euro (-67%) Heavenly Bodies : 10,49 Euro (-50%)

: 10,49 Euro (-50%) Jusant : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Karmazoo : 3,99 Euro (-60%)

: 3,99 Euro (-60%) Kentucky Route Zero: TV Edition : 8,79 Euro (-60%)

: 8,79 Euro (-60%) Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Marble It Up! Ultra : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Metro Exodus : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Miasma Chronicles : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) Mundaun : 7,19 Euro (-60%)

: 7,19 Euro (-60%) Nickelodeon All-Star Brawl 2 : 12,49 Euro (-75%)

: 12,49 Euro (-75%) Paper Trail : 9,49 Euro (-50%)

: 9,49 Euro (-50%) Paradise Killer : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Persona 3 Reload : 34,99 Euro (-50%)

: 34,99 Euro (-50%) Puyo Puyo Tetris 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Remnant 2 – Standard Edition : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Remnant 2 – Ultimate Edition : 34,99 Euro (-50%)

: 34,99 Euro (-50%) River City Girls : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) River City Girls 2 : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Shadowrun Trilogy : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Sifu : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Sonic Origins : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Solar Ash : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Super Crazy Rhythm Castle : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Super Monkey Ball Banana Mania : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Tails of Iron : 4,99 Euro (-80%)

: 4,99 Euro (-80%) Tales of Arise : 14,79 Euro (-63%)

: 14,79 Euro (-63%) Tales of Kenzera: Zau : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) The Artful Escape : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) The Pathless : 12,24 Euro (-65%)

: 12,24 Euro (-65%) The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 10,99 Euro (-50%)

: 10,99 Euro (-50%) Townmen VR : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Ultros : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) What Remains Of Edith Finch : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Wild Hearts Standard Edition: 11,99 Euro (-85%)

Das war längst nicht alles: Das vollständige Angebot ist im PlayStation-Store aufrufbar – in Kürze auch im Web-Store. Die Preisaktion gilt für einen begrenzten Zeitraum. So endet sie am 24. April 2025 um 0:59 Uhr.

Neue Spiele bei PlayStation Plus im April 2025

Für Abonnenten von PlayStation Plus lohnt auch ein Blick auf das monatliche Spieleangebot. Die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgt heute Abend um 17:30 Uhr. Mitglieder aller Stufen erhielten bereits in der vergangenen Woche Zugriff auf ihre monatlichen Spiele.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren