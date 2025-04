PS5-Update: Dashboard erhält mehr animierte Game-Hintergründe

Es scheint, dass Sony schrittweise ein Feature einführt, das vielen PS5-Nutzern seit der Veröffentlichung der Konsole gefehlt hat: individuelle animierte Hintergründe. Obwohl die Neuerung bislang nicht offiziell angekündigt wurde, häufen sich die Berichte über eine stille Integration in das System.

Die Funktion betrifft ausschließlich den sogenannten „Willkommen-Hub“ der PlayStation 5, über den Nutzer unter anderem kürzlich gespielte Titel und Systemmeldungen einsehen. Die animierten Designs erscheinen im Bereich „Hintergründe“ unter dem Reiter „Spiele“ und erweitern dort die bisher sehr begrenzte Auswahl, die nur ein Design zu „Astro Bot“ umfasste.

Days Gone, God of War und mehr

Ersten Nutzerberichten zufolge stehen die neuen animierten Hintergründe für mehrere bekannte Titel zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem „Demon’s Souls“, „Days Gone Remastered“, „Ghost of Tsushima“, „Ghost of Yotei“, „God of War: Ragnarök“ sowie „Horizon“. Die Designs sind visuell an die jeweiligen Spielewelten angelehnt und fügen dem statischen Dashboard bewegte Inhalte hinzu.

Sony rollt mehr animierte Hintergründe aus. Bild via X/@chi_m02

Die Auslieferung des Updates erfolgt offenbar gestaffelt. Nutzer erhalten bei Verfügbarkeit eine Systembenachrichtigung mit dem Hinweis auf die neuen Inhalte. Da es sich nicht um ein klassisches Firmware-Update handelt, ist kein manueller Download erforderlich.

Eine manuelle Prüfung im Konsolenmenü kann hilfreich sein, um festzustellen, ob die Funktion bereits freigeschaltet wurde.

Sony hüllt sich in Schweigen

Eine offizielle Ankündigung seitens Sony steht bislang aus. Auch auf den bekannten Social-Media-Kanälen des Unternehmens wurde das Update bisher nicht thematisiert. Es bleibt daher unklar, ob es sich bei der Einführung um eine Testphase mit ausgewählten Nutzern handelt oder ob die Funktion kurzfristig allen PS5-Besitzern zur Verfügung gestellt wird.

Zwar unterscheiden sich die neuen PS5-Hintergründe von den vollständigen Designs früherer Generationen. Dennoch scheint Sony verstärkt auf die Spielerwünsche einzugehen.

Zu beachten ist: Die neuen Hintergründe haben keinen Bezug zu früheren Design-Releases, etwa den Themes zum 30. Jubiläum der Marke PlayStation. Zwar hatte Sony eine mögliche Rückkehr dieser Inhalte in Aussicht gestellt, Neuigkeiten dazu gibt es bislang aber nicht.

„Vielen Dank für die fantastische Resonanz auf die zeitlich begrenzten klassischen Konsolen-Themes für PlayStation, PS2, PS3 und PS4, die morgen verschwinden“, hieß es letztes Jahr in einer Erklärung auf dem offiziellen X-PlayStation-Konto.

