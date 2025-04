Switch 2: Steigende Preise und sinkende Verkäufe durch Trumps Zölle? Analyst warnt

Vor allem für Nintendo kommen die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Handelszölle angesichts der nahenden Veröffentlichung der Switch 2 zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Doch was bedeutet die aktuelle Entwicklung für den Launch der Switch 2? Ein führender Analyst äußert sich.

Mit der Ankündigung der am heutigen Mittwoch in Kraft tretenden Zölle schickte US-Präsident Donald Trump die weltweiten Börsen in den vergangenen Tagen auf Talfahrt. Gleichzeitig schürten die Zölle die Angst vor steigenden Preisen und einer daraus resultierenden Wirtschaftskrise.

Neben Produkten des täglichen Bedarfs dürfte in den USA vor allem Unterhaltungselektronik deutlich teurer werden. Nintendo reagierte kürzlich mit einer Verschiebung der Switch 2-Vorbestellungen in den USA auf die aktuelle Entwicklung. Während sich das Unternehmen zu einer möglichen Preiserhöhung der Switch 2 noch nicht äußerte, vertraten mehrere Analysten den Standpunkt, dass ein solcher Schritt definitiv auf dem Tisch liege.

Laut David Cole, dem Gründer von DFC Intelligence, sei damit zu rechnen, dass Nintendo zumindest zum US-Launch am geplanten Preis von 449,99 US-Dollar festhalte. „Wir gehen davon aus, dass Nintendo beim Preis von 450 Dollar bleibt“, sagte Cole gegenüber Eurogamer. „Und wir glauben, dass dieser Preis bereits unter dem Eindruck drohender Strafzölle festgelegt wurde.“

Zölle könnten zu sinkenden Absätzen führen

Wie Cole ausführte, könnten die US-Handelszölle – darunter eine Abgabe von 24 Prozent auf japanische Waren – in den kommenden Jahren jedoch zu einer Preissteigerung der Switch 2 führen. Dem Analysten von DFC Intelligence zufolge droht im schlimmsten Fall eine Preiserhöhung um bis zu 20 Prozent.

Eine Prognose, die nicht zum ersten Mal geäußert wird: Bereits in der vergangenen Woche wiesen Experten darauf hin, dass die Handelszölle den Preis der Switch 2 in den USA auf über 600 US-Dollar treiben könnten. Sollte es in den nächsten Jahren tatsächlich zu einer Preissteigerung kommen, hätte dies laut Cole spürbare Auswirkungen auf die US-Verkaufszahlen des Systems.

„Sollten die Preise aufgrund von Zöllen deutlich steigen, wird ein erheblicher Teil der potenziellen Käufer wahrscheinlich mit dem Kauf warten, bis die Preise wieder sinken“, erklärte der Analyst.

Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage korrigierten die Marktforscher von DFC Intelligence ihre Absatzprognosen für die Switch 2 nach unten: Statt ursprünglich 17 Millionen verkauften Einheiten im ersten Jahr rechnet man nun nur noch mit 15 Millionen.

Die erfolgreichste Konsole der nächsten Jahre?

Die korrigierte Absatzprognose ändert laut Cole jedoch nichts an der Tatsache, dass die Switch 2 in diesem Jahr den erfolgreichsten Launch in der Geschichte der Konsolen hinlegen dürfte. Gleichzeitig attestierten die Analysten von DFC Intelligence der neuen Nintendo-Konsole das Potenzial, sich noch besser zu verkaufen als der ohnehin schon sehr erfolgreiche Vorgänger.

„Mit ihrer erweiterten Zielgruppenansprache und dem Fokus darauf, neue Konsumentensegmente zu erschließen, wird sie ihr Kernpublikum wahrscheinlich neu definieren“, so der Analyst weiter.

„Wurde Nintendo historisch eher als Nischenanbieter oder eigenes Ökosystem betrachtet, steht das Unternehmen nun kurz davor, sich direkter mit dem breiteren, von Sony und Microsoft dominierten Wettbewerbsumfeld auseinanderzusetzen“, heißt es abschließend.

„Dieser Wandel könnte einen transformativen Moment für die Videospielbranche darstellen, da sich die Switch 2 als ernstzunehmender Mitbewerber über verschiedene Zielgruppen und Spiele-Genres hinweg positioniert.“

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Der Preis in Europa liegt bei 469,99 Euro. Ein Bundle, das neben der Konsole den Fun-Racer „Mario Kart World“ enthält, bietet Nintendo für 509,99 Euro an.

