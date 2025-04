The Last of Us: Ramsey ungeeignet als Ellie? Showrunner äußern sich zur Kritik

The Last of Us:

Die zweite Staffel von "The Last of Us" startet schon bald. Im Internet gibt es jedoch einige Kritik an der Hauptrolle Ellie, dargestellt von Bella Ramsey.

Schon in wenigen Tagen geht es mit der TV-Adaption von „The Last of Us“ weiter. Die zweite Staffel der HBO-Serie startet ab dem 13. April in den USA. Wenige Stunden später, am 14. April, wird die Show hierzulande bei Sky und WOW gezeigt.

Schon zu der ersten Staffel, die 2023 zu sehen war, gab es jedoch Kritik an einer der Hauptrollen. Bella Ramsey würde der Rolle der Ellie nicht gerecht werden oder sähe der Figur nicht ähnlich genug, hieß es damals. Zu den neuen Folgen liest man Beschwerden, Ramsey würde zu jung für die kampf- und leiderprobte Ellie wirken. Dazu äußerten sich nun die Showrunner.

Showrunner dachten nie über Neubesetzung nach

„The Last of Us Season 2“ setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an, was die Frage aufwarf, ob HBO die Hauptrolle der Ellie neu besetzen würde. „Wir haben genau null Prozent darüber nachgedacht, Bella neu zu besetzen“, so Druckmann in dem Interview.

Man habe so viel Zeit miteinander verbracht und konnte Ramsey aufwachsen sehen, erklärte Mazin weiter. Bella habe sich in der Zeit sehr verändert und weiterentwickelt. Man habe losgelassen und sie mehr ihre eigene Person sein lassen, so der Showrunner. „Und deshalb denke ich, dass Ellie älter wirkt, weil Bella älter ist. Und in der Tat ist Bella älter als Ellie in der Serie.“

„Für uns ging es schon immer weniger um Körperlichkeit als um Herz und Seele“, so Mazin weiter. „Wir haben nicht wirklich etwas getan, um sie [Ellie] älter zu machen. Wir haben die Figur einfach so geschrieben, dass sie älter ist. Und, große Überraschung, Bella Ramsey stellt das großartig dar.“

Laut Druckmann sei ein Teil des Geheimnisses der neuen Folgen von „The Last of Us“ das, was während dem fünfjährigen Sprung zwischen Season 1 und 2 passiert ist. „Wenn man Bella zusieht, kann man diese Reife hinter den Augen sehen, die… sehr einfach erscheint, aber sehr schwer zu erreichen ist. Nur sehr wenige Schauspieler können das so gut darstellen, wie Ramsey es getan hat.“

Kritiker loben die kommenden Folgen

Kurz vor dem Start von Staffel 2 gab es auch die ersten Kritiken zu „The Last of Us“. Die Fachpresse lobte unter anderem die emotionale Intensität und verwiesen auf die „einzigartig brutale“ Umsetzung des Ausgangsmaterials. Dabei wurde auch die Leistung von Bella Ramsey als Ellie immer wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Als Dämpfer wurde von einigen Kritikern jedoch die Entscheidung empfunden, nicht die gesamte Handlung des zweiten „The Last of Us“-Spiels in einer Staffel zu verarbeiten. Die zweite Staffel der Adaption umfasst sieben Folgen. Den Rest der Handlung von „The Last of Us Part 2“ wird erst in der nächsten Season behandelt.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren