The Last of Us Staffel 3: Keine Überraschung – HBO sorgt für Klarheit

The Last of Us Staffel 3:

„The Last of Us" startet in die zweite Staffel. Doch schon vor der Premiere macht HBO eine Ankündigung zu Staffel 3. Eine Überraschung ist sie aufgrund der Serienstruktur nicht.

„The Last of Us“ hat vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel grünes Licht für eine dritte Staffel erhalten. Die Entscheidung von HBO, die Serie frühzeitig zu verlängern, folgt nach Kritiken, die ähnlich hoch wie bei den ersten Folgen der Adaption sind.

„Staffel 3 kommt“, heißt es kurz und knackig in den sozialen Medien. Begleitet wird die Bestätigung von einem kleinen Teaser, in dem das Logo der Fortsetzung zu sehen ist.

Ausblick auf Staffel 3 und die Zukunft der Serie

Staffel 2 von „The Last of Us“, die Ende der Woche Premiere feiert, orientiert sich an „The Last of Us Part 2“, dem 2020 veröffentlichten Sequel. Aufgrund der Komplexität und Dichte der Spielvorlage wurde schon recht früh entschieden, die Ereignisse über mehrere Staffeln zu strecken.

Co-Showrunner Craig Mazin erläuterte einst, dass die Entscheidung, die Serie über mehrere Jahre hinweg fortzusetzen, darauf abzielt, die Geschichte mit der nötigen Tiefe und Sorgfalt zu erzählen. „Es wird immer schwieriger, eine Serie zu machen, weil jede Episode größer wird“, so Mazin im vergangenen März. „Man will nicht vier Jahre auf ein 17-Episoden-Finale warten.“

Die Herausforderungen, gepaart mit dem Erfolg der ersten Staffel, haben offensichtlich dazu geführt, dass HBO weiterhin auf die Serie setzt und die kreative Zusammenarbeit mit Mazin und Neil Druckmann, Co-Präsident des „The Last of Us“-Entwicklers Naughty Dog, fortsetzt.

Und bei der dritten Staffel dürfte es nicht bleiben:

In einer weiteren Erklärung nannte Mazin die enge Zusammenarbeit mit HBO sowie die „unvergleichliche Besetzung und Crew“ als maßgeblichen Faktor für den Erfolg.

Ähnliche Worte äußerte Francesca Orsi, Leiterin der HBO-Drama- und Filmabteilung: „Craig, Neil, Carolyn und das gesamte ausführende Produzententeam haben eine meisterhafte Fortsetzung abgeliefert. Und wir sind begeistert, die Kraft von Craigs und Neils Erzählung in eine ebenso bewegende und außergewöhnliche dritte Staffel einfließen zu lassen.“

Die dritte Staffel wird somit eine wichtige Fortsetzung einer Geschichte darstellen, die noch viele Wendungen bereithält. Fans dürfen demnach gespannt sein, wie sich die dramatischen Entwicklungen aus „The Last of Us Part 2“ weiter entfalten. Kritiker wiesen bereits darauf hin, dass die zweite Staffel von „The Last of Us“ viele Fragen offenlässt:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ startet am 13. April 2025 in den USA – einen Tag später auch in Deutschland. Hierzulande gilt Sky/WOW als erste Anlaufstelle.

Die Handlung setzt etwa fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ein, was eine veränderte Dynamik zwischen den Hauptcharakteren Joel und Ellie zur Folge hat. Neu in der Besetzung sind unter anderem Isabel Merced als Dina und Kaitlyn Dever als Abby.

