Titanfall 3: Leak deutet „fast fertige“ Version an – diese Inhalte sollen geboten werden

Nachdem „Titanfall 3“ erst letzte Woche durch Leaks wieder ins Gespräch kam, laut denen Respawn Entertainment am dritten Teil der Shooter-Reihe arbeiten soll, meldete sich nun erneut einer der Insider zu Wort und enthüllte mögliche Inhalte. Zudem sei das Spiel „fast fertig“.

Seit der Veröffentlichung von „Titanfall 2“ im Jahr 2016 ist es still um das Shooter-Franchise von Entwickler Respawn Entertainment geworden. Obwohl sich Fans eine Fortsetzung wünschen, widmete sich das Studio zuletzt „Apex Legends“ und der „Star Wars Jedi“-Reihe.

Doch letzte Woche keimte neue Hoffnung auf, nachdem zwei Leaker die Existenz von „Titanfall 3“ bestätigten und sogar einen Termin für die Ankündigung nannten. Und jetzt meldete sich einer der Insider erneut zu Wort und äußerte sich zu den angeblichen Inhalten des Ego-Shooters.

Titanfall 3 mit Solo-Kampagne und umfangreichen Multiplayer?

Nachdem sich der Leaker Osvaldatore, der seine Zuverlässigkeit in der Vergangenheit bereits durch korrekte Informationen zu „Apex Legends“ verdeutlichte, vergangene Woche noch von der Existenz von „Titanfall 3“ überzeugt zeigte, teilte er in einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) jetzt weitere Details. Seinen Angaben zufolge sei der Shooter „fast fertig“.

Weiterhin enthüllte der Insider, dass Respawn Entertainment auf die Unreal Engine 5 setzt und wie im Vorgänger eine vollständige Einzelspielerkampagne bieten wird. Der Multiplayer-Part konzentriert sich auf einen „Extraction“-Modus, soll aber auch TDM, Control, Arenas und alle klassischen Modi aus „Titanfall 2“ umfassen. Zudem ist ein Live-Service-Ansatz mit Battle-Passes geplant, und bekannte Charaktere aus „Apex Legends“ sowie ein Wettersystem sollen integriert sein.

Ankündigung angeblich auf den Game Awards 2025

Die offizielle Ankündigung von „Titanfall 3“ soll den Leakern zufolge auf den Game Awards 2025 und somit im Dezember dieses Jahres erfolgen. Die Veröffentlichung des Spiels sei zudem für das kommende Jahr geplant. Ein genaues Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Ohnehin gilt, die bisherigen Angaben alle mit einer nötigen Portion Vorsicht zu genießen, bis eine offizielle Stellungnahme von Entwickler Respawn oder Publisher EA folgt.

Zuletzt dementierten die Verantwortlichen die Arbeiten an „Titanfall 3“ und verwiesen auf andere Projekte. Eine etwas hoffnungsvollere Aussage kam von Respawn-CEO Vince Zampella im April 2023, der betonte, dass dem Studio das „Titanfall“-Franchise sehr am Herzen liege, eine zeitnahe Ankündigung jedoch nicht zu erwarten sei. Es brauche den richtigen Zeitpunkt und die passende Idee – aber vielleicht ist es ja dieses Jahr endlich so weit.

