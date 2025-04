Assassin’s Creed Shadows: „Hat Gefühle verletzt“ – Naoe-Darstellerin kritisiert entferntes Element

In einem auf den BAFTA Awards 2025 geführten Interview blickte Masumi Tsunoda, die Darstellerin der Protagonistin Naoe, auf die Arbeiten an "Assassin's Creed: Shadows" zurück. In dem Gespräch kritisierte sie ein ursprünglich geplantes Element des Titels, das mit dem Day-One-Update aus dem Spiel entfernt wurde.