Clair Obscur Expedition 33: Neuer Gameplay-Trailer präsentiert Monoco und seine einzigartigen Verwandlungskünste

In diesem Monat erscheint mit „Clair Obscur: Expedition 33“ ein vielversprechendes Rollenspiel, das sich ab sofort in einem brandneuen Trailer zeigt. Das bewegte Bildmaterial gewährt nicht nur weitere Gameplay-Einblicke, sondern rückt auch den Charakter Monoco in den Mittelpunkt, der gemeinsam mit seinen einzigartigen Fähigkeiten etwas näher vorgestellt wird.