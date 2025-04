Devil May Cry: Wird die Dämonenjagd mit einer zweiten Staffel fortgesetzt? Netflix liefert die Antwort

Letzte Woche startete auf Netflix die neue Animationsserie „Devil May Cry“, die sowohl Kritiker als auch Zuschauer überzeugen konnte. Allerdings bot die letzte Episode ein offenes Ende. Wie geht es also mit Dämonenjäger Dante weiter? Jetzt sorgte der Streamingdienst für Klarheit.

Bereits 2018 wurde die neue Animationsserie „Devil May Cry“ von Netflix angekündigt und in der vergangenen Woche war es endlich so weit: Am 3. April feierte die erste Staffel bestehend aus acht actiongeladenen Episode ihre Premiere auf dem Streamingdienst.

Und der Start ist geglückt: Sowohl Kritiker als auch Zuschauer zeigten sich von der Serienadaption von Capcoms beliebter Action-Adventure-Reihe begeistert. Angesichts des positiven Empfangs und eines spannungsgeladenen Cliffhangers am Ende der ersten Staffel fragen sich die Fans jedoch, ob die Geschichte von Dämonenjäger Dante fortgesetzt wird.

Netflix bestätigt zweite Staffel von Devil May Cry

Die passende Antwort auf diese Frage lieferte Netflix bereits am heutigen Donnerstag, nur eine Woche nach der Premiere der ersten Staffel. Und „Devil May Cry“-Fans können sich freuen: Die Animationsserie wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Das haben die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) offiziell gemacht, in dem es heißt: „Lasst uns tanzen. Devil May Cry kommt offiziell mit Staffel 2 zurück!“

Wann mit den neuen Episoden zu rechnen ist, haben die Verantwortlichen allerdings noch nicht bekannt gegeben. Jedoch wurde gemeinsam mit der Ankündigung ein Artwork geteilt, dem sich entnehmen lässt, dass die zweite Staffel von „Devil May Cry“ schon demnächst erscheinen soll. Unter Umständen können Fans womöglich schon im Laufe dieses Jahres mit den neuen Episoden rechnen.

Produzent plante von Anfang an mehrere Staffeln

Hauptverantwortliche für die „Devil May Cry“-Serie ist Adi Shankar, der für Netflix auch schon andere Videospielmarken wie beispielsweise „Castlevania“ adaptierte. Dass die Handlung von „Devil May Cry“ über mehrere Staffeln hinweg erzählt werden soll, deutete der Produzent bereits in einem Interview mit IGN im November 2021 an. Damals erklärte er, einen sogenannten „Multi-Season Arc“ zu planen.

Außerdem sprach Shankar erst kürzlich in einem Interview über die Möglichkeit, weitere Serien zu bekannten Videospielen von Capcom umzusetzen, nachdem es in „Devil May Cry“ bereits Querverweise zu anderen Marken des japanischen Unternehmens gegeben hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt wollte Shankar jedoch weder eine Bestätigung noch ein Dementi liefern – outete sich selbst aber als großer Capcom-Fan.

Nun wird es aber erst einmal mit der zweiten Staffel von „Devil May Cry“ weitergehen, was aufgrund des Erfolgs auch nicht verwunderlich ist. In einer Pressemitteilung ließ Netflix verlauten, dass die Serie nach nur drei Tagen 5,3 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte und sich auf Platz 4 der globalen Top 10 einordnen konnte. Obendrein punktete die Animationsserie mit einer Kritikerwertung von 95 Prozent auf Rotten Tomatoes.

