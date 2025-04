Disney Illusion Island: Mit neuen Inhalten, aber auch auf Disk? Plattformer für PS5 angekündigt

Nach dem Leak in dieser Woche kündigten Disney und die Dlala Studios den Plattformer "Disney Illusion Island" offiziell für die PS5 an - neue Inhalte inklusive. Auch die Frage nach einem möglichen Disk-Release für Sammler wurde beantwortet.

Nachdem ein Leak im PlayStation Store in dieser Woche darauf hinwies, dass der bislang Switch-exklusive Plattformer „Disney Illusion Island“ den Weg auf die PS5 findet, ließ die offizielle Ankündigung nicht lange auf sich warten.

Wie Disney und die Entwickler der Dlala Studios bekannt gaben, erscheint der Plattformer in einer überarbeiteten Fassung unter dem Namen „Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends“ für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Mit dabei ist auch neuer Content in Form des kostenlos enthaltenen DLCs „C.A.S.H.“.

In „C.A.S.H.“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Dagobert Duck und begleiten die schwerreiche Ente auf ihrer Schatzsuche durch verschiedene Höhlen. Wer den Plattformer für die Switch besitzt, kann den DLC pünktlich zum Release für die anderen Plattformen als kostenloses Update herunterladen.

Entwickler verzichten auf einen Online-Coop

Die Geschichte von „Disney Illusion Island“ dreht sich um die Insel Monoth, die sich einer düsteren Gefahr ausgesetzt sieht. Wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu drei Mitstreitern machen sich die Spieler daran, drei magische Bücher zu finden und die mysteriöse Insel zu retten.

Nachdem sich die Dlala Studios auf der Switch dazu entschieden, den Coop lediglich in einer lokalen Version anzubieten, gilt selbiges leider auch für die Umsetzung auf die anderen Plattformen. Einen Online-Coop gibt es auf der PS5 also nicht.

Genau wie auf der Switch warten mit Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy vier spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten. „Wähle deinen Lieblingscharakter und schalte spezielle Fähigkeiten frei, während du fantastische Jump‘n‘Run-Aktionen nutzt, lustige Rätsel löst und in epischen Kämpfen gegen Bossgegner antrittst“, führen die Entwickler aus.

Spielerisch setzen die Dlala Studios auf einen klassischen 2D-Plattformer und bieten eine handgezeichnete Welt, die Spieler in typischer Metroidvania-Manier erkunden können.

Auch an die Sammler unter euch wird gedacht

Wie in dieser Woche bereits durchgesickert, erfolgt der Release von „Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends“ für PC, PS5 und Xbox Series X/S am 30. Mai 2025. Im Zuge der offiziellen Ankündigung bestätigten die Verantwortlichen, dass auch an Sammler gedacht wird, die sich den Plattformer in einer physischen Version ins Regal stellen möchten.

Interessierte Spieler in Europa werden sich allerdings etwas länger gedulden müssen. In Nordamerika erscheint die Disk-Version von „Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends“ ebenfalls am 30. Mai 2025.

In Europa hingegen erfolgt der Release der physischen Fassung erst am 27. Juni 2025.

Weitere Meldungen zu Disney Illusion Island.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren