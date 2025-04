EA Sports F1 25: Das ist neu in My Team 2.0 und in Driver Career

Codemasters werkelt aktuell eifrig an seiner kommenden Racing-Sim "EA Sports F1 25". Diesmal gehen die Macher unter anderem den "My Team"-Modus an und versprechen umfassende Überarbeitungen. Welche genau, das erfahrt ihr hier.

Die neue F1-Saison hat endlich begonnen und passend dazu dürfen sich Videospielfans mit „EA Sports F1 25“ natürlich auch ein weiteres Game zum beliebten Rennsport freuen. Entwicklerstudio Codemasters möchte diesmal gleich verschiedene Neuerungen bieten, unter anderem in den bekannten Spielmodi „My Team“ und „Driver Career“.

Komplette Erneuerung in My Team 2.0

Seit der „My Team“-Modus erstmals 2020 seinen Einzug in ein „F1“-Game gefunden hatte, gab es keine allzu großen Anpassungen oder Überarbeitungen. Das soll sich dieses Jahr jedoch ändern, denn wie der „2.0“-Zusatz anzeigt, hat Codemasters hier an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Die Verantwortlichen rund um Lee Mather (Senior Creative Director) und Gavin Cooper (Creative Director) versprechen nicht weniger als signifikante Verbesserungen.

In der Praxis bedeutet das eine Abkehr vom bekannten Wechsel zwischen Besitzer und Fahrer. Als Besitzer seid jetzt vielmehr ein Manager eures Rennteams und müsst euch um gleich zwei Fahrer kümmern. Das soll neue taktische Entscheidungen von euch verlangen, denn nun müsst ihr entscheiden welcher Fahrer von welchen Upgrades profitieren darf. Mit einem der beiden Fahrer dürft ihr dann natürlich auch an einem Rennwochenende an den Start gehen.

Darüber hinaus könnt ihr euch in drei Bereichen (Forschung, Personal, Unternehmen) austoben und so entscheiden, was für eine Art Rennteambesitzer ihr in „F1 25“ sein möchtet. In „My Team 2.0“ kommt zudem noch das Fan Rating neu hinzu. Dieses neue System zeigt gewissermaßen euer Ansehen, euer Prestige im Rennsport an, das ihr auf unterschiedliche Arten verbessern könnt, unter anderem indem ihr gegen rivalisierende Teams Siege einfahrt.

Weitere Neuerungen des „My Team 2.0“-Modus in „F1 25“ in der Übersicht:

Verbunden mit dem Fan Rating ist „Sentiment“ (Deutsch: Stimmung). Hierbei handelt es sich kurz gesagt um die gegenwärtige Form eures Teams und diese entscheidet auch darüber, wie euer Team wahrgenommen wird

(Deutsch: Stimmung). Hierbei handelt es sich kurz gesagt um die gegenwärtige Form eures Teams und diese entscheidet auch darüber, wie euer Team wahrgenommen wird Neues „Team HQ“ , also eine neue Umgebung, in der sich euer Team und ihr zwischen den Rennen bewegen. Nun müsst ihr hier auch einen Blick auf eure „Workforce“ der verschiedenen Bereiche haben und sicherstellen, dass diese sowohl produktiv als auch kosteneffizient ist

, also eine neue Umgebung, in der sich euer Team und ihr zwischen den Rennen bewegen. Nun müsst ihr hier auch einen Blick auf eure der verschiedenen Bereiche haben und sicherstellen, dass diese sowohl produktiv als auch kosteneffizient ist Die Erstellung neuer Fahrzeugteile ist nun ein eigenes Gameplay-System und ihr müsst entscheiden, welcher Fahrer von den Upgrades profitieren soll

ist nun ein eigenes Gameplay-System und ihr müsst entscheiden, welcher Fahrer von den Upgrades profitieren soll Ihr schaltet neue Belohnungen frei, wenn ihr gute Beziehungen zu Sponsoren pflegt

Des Weiteren gingen die Verantwortlichen, wie eingangs bereits kurz angerissen, auf den „Driver Career“-Modus ein. Darin ist es euch nun möglich, genauso wie in „My Team 2.0“, möglich, sogenannte Driver Icons zu verpflichten. Hierbei handelt es sich um bekannte Fahrer aus der reichhaltigen Formel-1-Historie, die für das Spiel nachgebildet wurden.

Last but not least kann nun wahlweise noch ein elftes Team zum Wettbewerb hinzustoßen. Hierbei handelt es sich entweder um Konnersport aus dem „Braking Point“-Story-Modus oder APXGP aus dem kommenden Kinofilm „F1“ (vor dem 11. Juli 2025 nur für Besitzer der „F1 25: Icon Edition“ verfügbar).

„EA Sports F1 25“ erscheint am 30. Juni 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam).

