Helldivers 2: Crowdfunding-Ziel für neues Spiel in 12 Minuten gesprengt – Kurs auf die Million

„Helldivers 2“ bekommt eine weitere Umsetzung, für die ihr nicht mal eine Konsole benötigt - denn es handelt sich um eine Brettspielvariante. Die kürzlich gestartete Crowdfunding-Kampagne erreichte ihr Finanzierungsziel in rekordverdächtigen 12 Minuten und aktuell steuert die Summe bereits auf die Million zu.

Im vergangenen Jahr zählte „Helldivers 2“ zu Sonys größten Erfolgen, den in dieser Form wohl nur wenige auf dem Schirm hatten. So gelang es dem Koop-Shooter, sich als das bislang schnellstverkaufte PlayStation-Spiel aller Zeiten zu etablieren und konnte selbst namhafte Blockbuster wie „God of War Ragnarök“ hinter sich lassen.

Wie beliebt das „Helldivers“-Franchise ist, zeigt auch die vor zwei Tagen gestartete Crowdfunding-Kampagne zur Brettspielumsetzung, die im letzten Monat angekündigt wurde und in Zusammenarbeit mit dem britischen Studio Steamforged Games entsteht, dass bereits mehrere bekannte Videospielmarken wie zum Beispiel „Dark Souls“, „Monster Hunter“ oder „Resident Evil“ im Tabletop-Format umgesetzt hat.

Finanzierungsziel in rekordverdächtiger Zeit erreicht

Und nun gesellt sich auch das „Helldivers 2“-Brettspiel dazu, nachdem das Finanzierungsziel regelrecht pulverisiert wurde. Unglaubliche 12 Minuten und 26 Sekunden genügten, um die angepeilten 60.000 britische Pfund zu erreichen, und die Unterstützung ebbt nicht ab. Aktuell sind bereits beeindruckende 842.096 britische Pfund zusammengekommen, die erste Million scheint zum Greifen nah – zumal die Crowdfunding-Kampagne noch 12 weitere Tage läuft.

Wer die Brettspielumsetzung von „Helldivers 2“ auf Gamefound unterstützen möchte, kann dies ab 61 britische Pfund tun, was etwa 71 Euro entspricht. Für diesen Betrag erhält man die Grundbox des Spiels mit allem, was für den Start der Mission zur Verteidigung der Super-Erde benötigt wird. Für 92 britische Pfund erhalten Unterstützer zusätzlich drei Erweiterungen, während das Komplettpaket inklusive aller Freischaltungen und Erweiterungen für 246 britische Pfund erhältlich ist.

Die Rettung der Super-Erde im Brettspielformat

Gespielt werden kann das Brettspiel zu „Helldivers 2“ wahlweise allein oder gemeinsam mit einer Gruppe aus vier Spielern, während sich Steamforged Games möglichst nach an der Vorlage orientiert. So versprechen die Macher ein kooperatives und taktisches Actionspiel, in dem sich die Spieler auf eine herausfordernde Mission, die sie „mit sich entwickelnden Bedrohungen, unvorhersehbaren Zielen und der allgegenwärtigen Gefahr von Eigenbeschuss konfrontiert“.

Es gilt seine eigenen Truppen zu koordinieren und strategische Entscheidungen bezüglich der Ausrüstung, Taktik und Reaktion auf Bedrohungen zu treffen, während verschiedene Missionen mit spezifischen Zielen erfüllt werden müssen. Um die Atmosphäre des Originals einzufangen und für eine authentische Spielerfahrung zu sorgen, verspricht Steamforged Games zudem detailreiche Miniaturen.

Übrigens ist das Brettspiel nicht die einzige Erweiterung des „Helldivers“-Universums, die Fans in Zukunft erwarten können: Anfang Januar wurde auch eine Verfilmung von „Helldivers 2“ angekündigt, die in Zusammenarbeit zwischen PlayStation Productions und Sony Pictures entstehen wird. Konkrete Details sind zum Projekt bislang aber noch nicht bekannt.

