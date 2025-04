Media Markt: Osterangebote gestartet – 3 Games zum Pauschalpreis und mehr Deals

Passend zu den anstehenden Osterfeiertagen hat Media Markt eine neue Rabattaktion gestartet, die unter anderem ein Bundle an Spielen umfasst. Der Clou daran: Diese Games dürfen selbst zusammengestellt werden, wenn auch nur aus einer begrenzten Vorauswahl.

Der Oster-Sale hat noch mehr zu bieten. Kunden finden eine Vielzahl von Angeboten aus verschiedenen Produktbereichen – von Unterhaltungselektronik bis Haushaltsgeräten.

3 Spiele für zusammen 111 Euro

Beim Kauf von drei gekennzeichneten Spielen wird ein Pauschalpreis von 111 Euro berechnet. Die Aktion ist gültig für Titel auf PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox-Konsolen. Nachfolgend können sich Interessenten durch das Angebot klicken:

Die Bundle-Aktion umfasst eine gewisse Auswahl an Titeln verschiedener Genres und Preiskategorien. Zu den verfügbaren Spielen gehören unter anderem “Alan Wake 2 Deluxe Edition”, “Cyberpunk 2077 Ultimate Edition”, “Horizon Zero Dawn Remastered” und “WWE 2K25”. Auch neue Titel wie “Life is Strange: Double Exposure”, “LEGO Horizon Adventures” und “Visions of Mana” sind Teil der Aktion.

Erwähnenswert ist, dass viele Spiele deutlich über dem rechnerischen Einzelpreis der Aktion (37 Euro pro Spiel) angeboten werden, was eine potenzielle Ersparnis bedeutet.

Der Sale läuft bis zum 22. April 2025, 23:59 Uhr. Beim Kauf über die Aktion „3 Spiele für 111 Euro“ müssen alle drei Spiele gleichzeitig erworben werden. Eine Rückgabe ist nur bei gleichzeitiger Rückgabe aller enthaltenen Titel möglich.

Oster-Deals auch in anderen Warengruppen

Neben der Spieleaktion umfasst die MediaMarkt-Osterkampagne zahlreiche weitere Kategorien. So sind unter anderem 4K-Fernseher, OLED-TVs wie der LG OLED C43 4k mit 77 Zoll ( von 4.599 auf 1.999 Euro reduziert), Smartphones, Soundbars und Systemkameras reduziert erhältlich. Zudem gibt es Sonderaktionen, bei denen der Kauf mehrerer Produkte mit zusätzlichen Rabatten belohnt wird. Dies gilt beispielsweise auch für den Bereich Spielzeug – etwa bei einer Auswahl an Tonie-Figuren. Ostern kann also kommen.

Nachfolgend geht es zum Oster-Sale:

Der Zugriff auf alle Angebote erfolgt über die offiziellen Websites von Media Markt und Saturn oder in den jeweiligen Filialen. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten, merkt die Handelskette an.

