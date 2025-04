Nintendo Switch 2: Kostenpflichtige Willkommenstour – Fils-Aimé erinnert an die Wii

Nach der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2 häuft sich die Kritik zu den Preisen. Der ehemalige Chef von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, äußerte sich nun in leicht durchschaubar auf Twitter.

Nach der Enthüllung der Nintendo Switch 2 sind den Spielern wohl besonders die Preise der Konsole und des Zubehörs im Gedächtnis geblieben. Nicht nur die Konsole selbst, auch die alten und neuen Spiele für das Gerät erhalten einen saftigen Aufschlag.

Auch für die „Nintendo Switch 2 Welcome Tour“, einer Art Einführung in die Konsole und ihrer neuen Features, sollen die Nutzer 9,99 Euro hinlegen, was von nicht wenigen Spielern kritisiert wird. Nun meldete sich auch der ehemalige Chef von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, mit leicht verständlichen Andeutungen auf Twitter.

Reggie erinnert an die äußerst erfolgreiche Wii

Inmitten der Kontroverse meldete sich Reggie Fils-Aimé nun zwar nicht ganz direkt, jedoch mit leicht zu verstehenden Andeutungen auf Twitter. Der ehemalige Boss von Nintendo of America erinnerte an die 2006 erschienene Wii und seinen Kampf mit dem legendären Entwickler Shigeru Miyamoto.

Fils-Aimé teilte drei Clips aus einem Interview, das er vor rund zwei Jahren mit den Kollegen von IGN führte. Im ersten Clip sagte Fils-Aimé: „Es wäre untertrieben zu sagen, dass sich Herr Miyamoto gegen die Forderung gewehrt hat, Wii Sports als Beiwerk der Wii-Konsole anzubieten.“ Der ehemalige Chef von Nintendo of America konnte sich bis zu einem gewissen Punkt durchsetzen und „Wii Sports“ war überall außer in Japan im Lieferumfang der Wii enthalten.

Im zweiten Clip gab Fils-Aimé an, dass Miyamoto auch nicht glücklich war, als er forderte, dass „Wii Play“ der Wii Remote beigelegt werden sollte. Mit dem letzten Clip twitterte Reggie sein „Ergebnis“, über das er damals in dem Interview sprach.

„In Amerika und Europa wurde Wii Sports in das Wii-Angebot gepackt“, so Fils-Aimé. „In Japan war das nicht der Fall, was zu einer Art Testmarkt führte. Es war offensichtlich, dass wir in den Märkten, in denen Wii Sports integriert war, ein viel größeres Phänomen wurden. Wii Sports selbst wurde ein viel größeres Phänomen. Wir haben die Fernbedienung mit Wii Play kombiniert. Und es wurde die fünftmeistverkaufte Software in der Geschichte der Wii.“

Fans gehen wegen den Preisen auf die Barrikaden

Die „Nintendo Switch 2 Welcome Tour“ wird als eine Art interaktive Ausstellung beschrieben, durch die die Nutzer die Funktionen und Technologien der kommenden Konsole kennenlernen sollen. Allerdings fragen sich einige Spieler, warum sie für eine solche Einführung überhaupt Geld zahlen sollen und erinnern an das kostenlose „Astro’s Playroom“ für die PlayStation 5.

Auch der neue Präsident von Nintendo of America, Doug Bowser, meldete sich kürzlich zu der Preisdiskussion rund um die Switch 2 zu Wort. Bowser gab an, dass Spieler, denen die kommende Konsole zu teuer sei, noch immer bei dem 2017 erschienenen Vorgänger bleiben könnten.

