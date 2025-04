PlayStation Studios: „Spiele von Anfang an großartig“ – Shuhei Yoshida adelt Naughty Dog und Sucker Punch

„The Last of Us“-Entwickler Naughty Dog und Sucker Punch, die Macher von „Ghost of Tsushima“, gehören zu den talentiertesten First-Party-Studios von Sony. In einem aktuellen Interview lobte der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida die beiden Studios nun für ihre Fähigkeit, ihren Projekten bereits in frühen Entwicklungsphasen ein herausragendes Spielgefühl zu verleihen.

Sonys First-Party-Studios, die seit 2005 unter der Dachorganisation PlayStation Studios gebündelt werden, umfassen etliche renommierte und vor allem auch talentierte Entwicklerteams. Dazu gehören beispielsweise namhafte Studios wie Guerrilla Games („Horizon Zero Dawn“), Housemarque („Returnal“), Insomniac Games („Ratchet & Clank“), Polyphony Digital („Gran Turismo“) oder Sony Santa Monica („God of War“).

Nicht zu vergessen sind außerdem auch Naughty Dog, die für Hits wie „The Last of Us“ und „Uncharted“ verantwortlich sind, sowie Sucker Punch, die mit „Ghost of Tsushima“ ihren jüngsten Hit ablieferten. In einem Interview erhielten jetzt beide Studios ein ganz besonderes Lob vom ehemaligen PlayStation-Manager Shuhei Yoshida.

Potenzial der Projekte von Naughty Dog und Sucker Punch früh zu erkennen

Yoshida, der 31 Jahre lang ein integraler Bestandteil des PlayStation-Teams war und verschiedene Führungspositionen bekleidete, darunter die des Präsidenten der SIE Worldwide Studios, beendete seine Tätigkeit bei Sony im vergangenen Januar. Zuvor war er auch im Account Management und als Produzent tätig, wodurch er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Spiele testete und den Entwicklern Feedback geben konnte.

In einem Gespräch mit Game File (via GamesRadar) wurde Shuhei Yoshida gefragt, ob es Projekte gab, bei denen er bereits in der frühen Produktionsphase das Potenzial für ein großartiges Spiel erkannte. Daraufhin kam Yoshida auf Naughty Dog und Sucker Punch zu sprechen und enthüllte, dass er seine Karriere bei PlayStation als „Produzent von Action-Plattformspielen“ für diese beiden Studios begann.

Er verriet: „Für mich waren Naughty Dog und Sucker Punch unbestritten die Meister darin, Spielen ein fantastisches Gefühl zu geben. Das liegt in der direkten Reaktion, in den lebendigen Animationen der Charaktere. Von der ersten Entwicklungsphase an sorgen sie dafür, dass sich ihre Spiele einfach großartig anfühlen. Deshalb arbeite ich so gerne mit diesen Teams zusammen.“

„Im besten Fall vergisst man, einen Controller zu halten“

„Das jüngste Beispiel, bevor ich mich bei PlayStation den Indies zuwandte, war Sucker Punchs Ghost of Tsushima“, enthüllte Yoshida weiter. „Schon in einem sehr frühen Stadium hatten sie immer eine spielbare [Version] und sie haben diese ständig aktualisiert. Und es war seltsamerweise ziemlich fehlerfrei! Nicht komplett, aber man stieß nicht auf Abstürze. Und sie nahmen Änderungen am Kampfsystem oder all diesen Dingen vor, aber es fühlte sich immer großartig an.“

Wie Yoshida außerdem erklärte, bedeutet ein „großartiges“ Gefühl für ihn, so tief in ein Spiel einzutauchen, dass man „im besten Fall vergisst, einen Controller zu halten“ und sich – „besonders in Third-Person-Actionspielen“ – fühlt, „als wäre man die Figur selbst, die all diese übermenschlichen Dinge vollbringt“. Und genau das schaffen sowohl Naughty Dog als auch Sucker Punch zu vollbringen.

Während Sucker Punch mit „Ghost of Yotei“ aktuell an einem Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ arbeitet, der noch dieses Jahr für die PS5 erwartet wird, entwickelt Naughty Dog mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ein brandneues Sci-Fi-Abenteuer, dessen Veröffentlichung jedoch noch einige Jahre auf sich warten lassen wird.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog, PlayStation Studios, Shuhei Yoshida, Sucker Punch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren