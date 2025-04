PlayStation Studios: Wann bricht Sony die Entwicklung von Spielen ab? Yoshida gewährt Einblick

In einem Interview blickte Shuhei Yoshida auf seine Zeit bei den PlayStation Studios zurück. Dabei gab er auch Einblicke in die Entscheidungsprozesse bei Sony. Beispielsweise verriet Yoshida, wann die Entwicklung eines Spiels eingestellt wird.

Nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen verließ Shuhei Yoshida im Januar Sony – und damit auch die PlayStation Studios. Im Laufe seiner Karriere hatte Yoshida unter anderem die Leitung der PlayStation Studios inne.

Wie Yoshida in einem Interview verriet, musste er in dieser Zeit immer wieder schwere Entscheidungen treffen. So stellte er beispielsweise die Entwicklung von zwei Spielen ein, in die Sony bereits mehr als 25 Millionen US-Dollar investiert hatte. Eine für damalige Verhältnisse beträchtliche Summe, wie Yoshida betonte.

Während es für Sony vergleichsweise unproblematisch war, Projekte in der Prototyp-Phase abzubrechen, wurde es bei größeren Produktionen schon schwieriger. Doch wann entscheidet sich Sony eigentlich dazu, die laufende Entwicklung von Spielen abzubrechen? Hierzu lieferte Yoshida einen interessanten Einblick hinter die Kulissen.

Über die Jahre wurden zahlreiche Spiele eingestellt

Die internen Prüfungsprozesse beschrieb Yoshida wie folgt: „Wenn die erwarteten Einnahmen niedriger ausfallen als die Kosten, die wir für die Fertigstellung aufbringen müssten, stellen wir das Projekt ein. Wir haben viele Projekte nach der Prototypenphase abgebrochen. Und niemand in der Öffentlichkeit weiß davon.“

„Und das ist auch in Ordnung so. Das ist einfach Teil des Prozesses, oder?“, meint Yoshida. „Manchmal befindet sich ein Spiel aber schon in der fortgeschrittenen Produktionsphase.“

„Die größten Projekte, die ich abgebrochen habe, waren zwei Spiele, in die wir bereits 25 Millionen Dollar investiert hatten“, erklärte er weiter. „Damals war das eine Menge Geld. Heute nicht mehr ganz so sehr. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, weil wir das nicht früher erkannt haben.“

Um welche Spiele es sich dabei handelte, verriet Yoshida leider auch auf Nachfrage nicht.

Yoshida bringt Respekt für kreative Arbeit zum Ausdruck

Abschließend ging Yoshida auf die Art und Weise ein, wie er die PlayStation Studios seinerzeit leitete. Hier wurde er vor allem von seinem Respekt für kreative Leistungen angetrieben, der laut Yoshida dazu führte, dass er erfolgreich mit zahlreichen Entwicklern und Studios zusammenarbeiten konnte.

„Ich habe immer geglaubt, dass der Grund, warum ich so gut mit Entwicklern und Studios zusammenarbeiten konnte, darin liegt, dass ich weiß, dass ich selbst keine Spiele machen kann“, fuhr Yoshida fort.

„Ich war ein Produzent“, so der Branchenveteran weiter. „Also war ich wirklich streng zu anderen Produzenten. Das war mein Job früher. Aber abgesehen vom Produzieren … Künstler, Programmierer, all diese anderen Funktionen. Ich hatte einfach großen Respekt vor all diesen Menschen.“

