PS Plus Extra im April 2025: Frühstart – Zwei Titel ab sofort zum Download bereit

Ausgehend vom gewohnten Zeitplan werden die für April angedachten Neuzugänge der PS-Plus-Stufen Extra und Premium erst in der kommenden freigeschaltet. Allerdings gibt es beim neusten Drop zwei Ausnahmen, die schon heute in der Bibliothek landeten. Dazu gehören ein Roguelike-Adventure mit narrativen Elementen und eine Sport-Simulation.

“Blue Prince” erschien als sogenannter Day-One-Release direkt im Rahmen von PS Plus Extra. Entwickelt wurde der Titel von Dogubomb, Publisher ist Raw Fury. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit dem offiziellen Release am 10. April 2025. Auch “EA Sports PGA Tour” ist ab sofort im Abonnement enthalten – offenbar in Anlehnung an den Start des Golfturniers “The Masters”. Doch lohnt der Download?

Blue Prince: Roguelike trifft auf Mystery-Erzählung

In “Blue Prince” erforschen Spieler das Anwesen Mt. Holly, dessen Grundriss sich täglich verändert. Die Spielerfahrung basiert auf der Kombination aus Strategie, Exploration und Rätseln. Hinter jeder Tür des Hauses warten zufällig generierte Räume, die den weiteren Verlauf des Spiels beeinflussen. Fortschritte bleiben nur teilweise erhalten, da das Anwesen bei Einbruch der Dämmerung zurückgesetzt wird. Langfristige Verbesserungen sind davon nicht betroffen.

Ziel von “Blue Prince” ist die Suche nach dem mysteriösen Zimmer 46 sowie die schrittweise Enthüllung einer Hintergrundgeschichte rund um Verschwörungen, ein verschwundenes Kindheitsidol und familiäre Intrigen. Die Mechanik erlaubt individuelle Spielpfade und strategische Entscheidungen bei der Raumwahl.

“Blue Prince” ist etwas für euch, wenn…:

…ihr Roguelike-Mechaniken mit narrativer Tiefe mögt.

…euch prozedurale Levelgestaltung interessiert.

…ihr Spiele mit Entscheidungsfreiheit bevorzugt.

…ihr euch für mysteriöse Erzählungen begeistern könnt.

Bei Testern und Spielern kommt “Blue Prince” gleichermaßen gut an. Im PSN wurden im Schnitt bisher 4,47 von 5 Sternen vergeben. Der Metascore liegt basierend auf 28 Kritiken bei 92.

EA Sports PGA Tour: Golf-Simulation mit offizieller Turnierlizenz

Die Sport-Simulation “EA Sports PGA Tour” bietet lizenzierte Inhalte von vier der bedeutendsten Golf-Majors: Masters, PGA Championship, U.S. Open und The Open. Dank ShotLink- und TrackMan-Daten basiert das Gameplay laut Hersteller auf realen Spielstilen und bietet Schwungmechaniken mit dynamischem Ballverhalten.

Spieler können über 30 Golfplätze hinweg eine eigene Karriere aufbauen, individuelle Golfer erstellen und ihr Spielsystem durch das Erlernen neuer Schlagarten verbessern. Der Karrieremodus führt schrittweise an die großen Turniere heran.

“EA Sports PGA Tour” ist etwas für euch, wenn…:

…ihr realitätsnahe Golf-Simulationen bevorzugt.

…ihr Interesse an offiziellen Golfturnieren habt.

…ihr individuelle Karrierewege in Sportspielen mögt.

Im Fall von „EA Sports PGA Tour” sind Spieler und Tester kritischer. Hier stößt ein Metascore von 76 (basierend auf 31 Kritiken) auf eine PSN-Bewertung von 3,25 von 5möglichen Sternen. Mit einer gültigen PS-Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe können Abonnenten aber risikolos hineinschnuppern.

Weitere April-Spiele für PS Plus Extra und Premium

Der PS-Plus-Monat April hat allerdings noch mehr zu bieten. Im Zuge der regulären Freischaltung in der kommenden Woche gesellen sich zusätzliche Titel zum Angebot hinzu.

Die vollständige Auflistung:

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony. Er bietet unter anderem Zugriff auf Online-Multiplayer, monatlich wechselnde kostenlose Spiele, Bibliotheken mit Games, exklusive Rabatte im PlayStation Store und Cloud-Speicher für Spielstände.

