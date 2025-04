PS Plus im April: Preis in 15 Ländern erhöht, Deutschland kann aufatmen

Sony hebt in mehreren Ländern die Preise für PlayStation Plus an und verweist auf „globale Marktbedingungen“. In Deutschland bleibt das Preisniveau unverändert - auch langfristig?

Sony Interactive Entertainment hat Preisanpassungen am PS-Plus-Abonnement angekündigt. So werden in 15 lateinamerikanischen Ländern die Gebühren angepasst. Die Änderung tritt ab dem 16. April 2025 in Kraft und betrifft sowohl Neukunden als auch Bestandskunden. Ursächlich für diese Maßnahme sind laut Sony „globale Marktbedingungen“, auf die das Unternehmen mit einer regionalen Preisanpassung reagiert.

Preisstruktur und betroffene Regionen

Von der Erhöhung betroffen sind folgende Länder: Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay. Die Preisänderungen gelten für alle drei Abonnement-Stufen – Essential, Extra und Deluxe.

Für Neukunden greifen die neuen Tarife ab dem 16. April 2025. Bestehende Abonnenten zahlen den angepassten Preis erst ab dem nächsten regulären Abrechnungszeitpunkt, jedoch frühestens ab dem 24. Juni 2025. Änderungen der Mitgliedschaft wie Upgrades, Downgrades oder Verlängerungen nach dem 16. April werden hingegen bereits zum neuen Preis berechnet.

Die aktualisierte Preisstruktur im Überblick. In Klammern die aktuellen Preise:

PS Plus Essential

1 Monat: 7,99 USD (6,99 USD)

(6,99 USD) 3 Monate: 20,99 USD (16,99 USD)

(16,99 USD) 12 Monate: 64,99 USD (54,99 USD)

PS Plus Extra

1 Monat: 11,99 USD (10,49 USD)

(10,49 USD) 3 Monate: 33,99 USD (27,99 USD)

(27,99 USD) 12 Monate: 107,99 USD (93,99 USD)

PS Plus Deluxe (Pendant zu Premium)

1 Monat: 13,99 USD (11,99 USD)

(11,99 USD) 3 Monate: 39,99 USD ( 31,99 USD)

31,99 USD) 12 Monate: 124,99 USD (106,99 USD)

Sony betont, dass die Anpassung notwendig sei, um weiterhin hochwertige Inhalte und Vorteile im Rahmen des Abonnements anbieten zu können.

Bei uns bleibt es zunächst bei den alten Beträgen. Hier kam es Mitte 2023 zur letzten Erhöhung. Fraglich ist, wie lange Sony in Ländern wie Deutschland an den derzeit gültigen Beträgen festhalten wird.

Parallel zur Preisänderung in Lateinamerika wurde das Spiele-Line-up für PlayStation Plus im April 2025 angekündigt. Abonnenten der Stufen Extra und Premium erhalten in diesem Monat Zugriff auf mehrere neue Titel, darunter auch einen Day-One-Release.

Mit dem Roguelike-Adventure “Blue Prince” erscheint am 10. April ein neuer Titel direkt zum Launch im PS Plus-Angebot. Das Spiel stammt vom Studio Dogubomb und wurde von Kritikern positiv bewertet. Ebenfalls vorzeitig verfügbar ist “EA PGA Tour”.

Das vollständige Line-up für PS Plus Extra und Premium ist im folgenden Artikel aufgelistet:

Wie üblich entfernt Sony im Zuge der Neuzugänge auch einige ältere Titel aus dem PS Plus-Katalog, darunter “Kena: Bridge of Spirits” und “Slay The Spire”. Nach wie vor können die Neuzugänge für PS Plus Essential in Anspruch genommen werden.

