Sirius Studio: Produzent von Bloodborne und Demon’s Souls gründet „High-End-Konsolen“-Studio 

Mit Sirius Studio hat Teruyuki Toriyama, dessen Name eng mit hochgelobten Titeln wie „Bloodborne“ und „Demon’s Souls“ aus seiner Zeit als Produzent bei Sonys Japan Studio verbunden ist, ein neues Studio mitbegründet. Ziel ist die Entwicklung von hochwertigen „High-End-Konsolen“-Spielen.

2021 hatte sich Sony dazu entschlossen, das traditionsreiche Japan Studio zu schließen, das seit seiner Gründung im Jahr 1993 zahlreiche PlayStation-Klassiker hervorbrachte. Dazu zählen Titel wie „Ape Escape“, „Gravity Rush“ oder „PaRappa the Rapper“. Außerdem waren die Entwickler auch an Spielen wie „Bloodborne“, „Demon’s Souls“ und „Astro’s Playroom“ beteiligt.

Und nun schlägt ein bekannter Entwickler, dessen Name vor allem eng mit den drei letztgenannten Projekten in Verbindung steht, ein neues Kapitel auf: Teruyuki Toriyama, ehemals Produzent bei Sonys Japan Studio, hat in Tokio das Studio Sirius mit ins Leben gerufen, mit dem Ziel, hochwertige „High-End-Konsolen“-Spiele zu liefern.

Die Köpfe hinter Sirius Studio

Hinter der Gründung von Sirius Studio stehen neben Toriyama, bekannt für seine Produktionsarbeit an „Astro’s Playroom“, „Bloodborne“, „Demon’s Souls“ und „Soul Sacrifice“ (PS Vita), auch Tomohiro Suzuki, der die Position des Präsidenten übernimmt, und Hideki Irie (ehemals Sega), der als Executive Vice President und Executive Producer fungieren wird.

Nach seinem Abgang von Sonys Japan Studio wechselte Toriyama zu Thirdverse, wo er bereits mit Irie zusammenarbeitete. Im Gespräch mit der Famitsu (via VGC) erklärte Irie: „Wir waren Teil eines Teams, das im japanischen Studio einer Firma namens Thirdverse High-End-Spiele produzierte. Thirdverse entschied sich jedoch, sein Geschäft auf die Produktion von Casual Games umzustellen.“

„Da wir ein Team waren, das sich zusammengeschlossen hatte, um High-End-Spiele zu produzieren, wollten wir auch in Zukunft High-End-Spiele entwickeln. Deshalb haben wir uns direkt mit dem Vorsitzenden von Thirdverse beraten und einen einvernehmlichen Wechsel beschlossen.“

Sirius soll ein „Entwicklungsstudio von Weltklasse“ werden

So entstand Sirius Studio, das als Tochtergesellschaft der in Osaka ansässigen Gz Group agieren wird. Während sich die Gz Group jedoch primär auf VR- und AR-Spiele konzentriert, plant Sirius die Entwicklung großer Titel. Eigenen Angaben zufolge strebt das Studio danach, „Spiele zu entwickeln, die die Herzen der Benutzer höher schlagen lassen“, und wird sich auf die „Planung, Entwicklung und den Vertrieb digitaler Spiele für Konsolen und PCs“ konzentrieren.

Im weiteren Verlauf des Interviews erklärte Irie, dass Sirius zu einem „Entwicklungsstudio von Weltklasse“ werden und sich auf globale Veröffentlichungen konzentrieren wolle, anstatt sich ausschließlich auf den japanischen Markt zu beschränken.

Teruyuki Toriyama fügte zudem hinzu, dass man sich mit Ankündigungen der versprochenen High-End-Spiele Zeit lassen werde. Darüber hinaus plane Sirius Kooperationen mit anderen Studios – sowohl für neue Originalwerke als auch für die Weiterentwicklung bestehender IPs.

