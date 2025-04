The Last of Us Complete: 110 Euro teure PS5-Edition angekündigt – Collector’s Edition folgt

The Last of Us Complete:

Sony und Naughty Dog haben "The Last of Us Complete" angekündigt. Die digitale Version ist ab sofort für PS5 erhältlich, aber nicht günstig. Eine Collector’s Edition folgt im Juli und kann vorbestellt werden.

Die Leaks trafen mal wieder ins Schwarze: Mit der heutigen Veröffentlichung von „The Last of Us Complete“ stellen Sony und Naughty Dog eine umfassende PS5-Edition der vielfach ausgezeichneten Reihe bereit. Sie vereint die beiden überarbeiteten Serienteile in einer digitalen Fassung.

Der Preis liegt bei 109,99 Euro. Käufe sind im PlayStation-Store möglich. Für Sammler haben die beiden Unternehmen allerdings noch mehr in petto.

Collector’s Edition von The Last of Us Complete angekündigt

„The Last of Us Complete“ enthält sowohl „The Last of Us“ als auch „The Last of Us Part 2 Remastered“ und ist zudem Teil der physischen Collector’s Edition. Die erweiterte Sammelfassung, die heute ebenfalls angekündigt wurde, folgt am 10. Juli 2025 und wird exklusiv über PlayStation Direct verkauft. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Die Collector’s Edition von „The Last of Us Complete“ wird in einer eigens gestalteten Sammlerbox ausgeliefert. Diese enthält ein Steelbook mit minimalistischen Designs für beide Teile, physische Discs sowie eine Auswahl an Lithografien, die von verschiedenen Künstlern beigesteuert wurden. Das Design der Box soll laut Entwicklerteam die Menschlichkeit im Zentrum der Geschichte visuell unterstreichen.

Die Inhalte der Collector’s Edition in der Übersicht:

Steelbook-Case mit physischen Discs von „The Last of Us“ und „The Last of Us Part 2 Remastered“

Prologkapitel „Left Behind“

The Last of Us: American Dreams Comics #1 bis #4 mit neuem Coverbild

Set mit vier lithografischen Kunstdrucken

Dankesschreiben von Neil Druckmann

Der Preis der Collector’s Edition von „The Last of Us Complete“ liegt bei 119,99 Euro. Vorbestellungen werden über den hier verlinkten Produkteintrag angenommen.

Technische Anpassungen und neue Inhalte

Für die PS5 wurden beide Titel schon lange vor der Complete-Edition technisch überarbeitet. „The Last of Us“ erschien 2022 als Remake und bietet unter anderem Unterstützung für den DualSense-Controller sowie 3D-Audio.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ folgte 2024 und enthält neben grafischen Verbesserungen auch neue Spielinhalte. Dazu zählen ein Roguelike-Modus mit dem Titel „No Return“, der „Guitar Free Play“-Modus sowie zusätzliche Level, die ursprünglich nicht veröffentlicht wurden. Entwicklerkommentare geben darüber hinaus Einblicke in die Entstehung des Spiels.

„Das gesamte Studio bedankt sich herzlich bei euch für die unfassbare Unterstützung für The Last of Us und Naughty Dog im Laufe der Jahre“, so Co-Präsident Neil Druckmann auf dem PlayStation-Blog. Dies sei ein aufregender Moment für das Franchise und das gesamte Team. Nachfolgend ein Trailer zum Komplettpaket:

