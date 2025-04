The Outer Worlds 2: Grafisch ein Sprung nach vorne? Elf Minuten Gameplay aus dem neuen RPG

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, dürfen wir uns im Juni auf eine ausführliche Präsentation von "The Outer Worlds 2" freuen. Zur Einstimmung auf das Event veröffentlichte Obsidian Entertainment ein Gameplay-Video, das uns rund elf Minuten neuer Spielszenen liefert.

Mit „The Outer Worlds 2“ entsteht bei den Entwicklern von Obsidian Entertainment ein Nachfolger zum Rollenspiel aus dem Jahr 2019. Wie bereits im letzten Jahr bestätigt, erscheint der Titel auch für die PS5.

Des Weiteren wies das Studio darauf hin, dass das Team bei den Arbeiten an „The Outer Worlds 2“ von den Ressourcen der Xbox Game Studios profitiert. Wie ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video verdeutlicht, sorgten die zusätzlichen Ressourcen unter anderem dafür, dass der Nachfolger grafisch einen sichtbaren Sprung nach vorne machte.

Das besagte Video bringt es auf eine Laufzeit von knapp elf Minuten und präsentiert uns eine Mission, in der sich Spieler einen Weg durch eine von Feinden kontrollierte Fabrik bahnen.

Die Dialog-Optionen kehren zurück

Wie die neuen Spielszenen verdeutlichen, kommt die Action auch in „The Outer Worlds 2“ nicht zu kurz. Gleichzeitig kehren die aus dem ersten Teil bekannten Dialog-Optionen zurück. Das nötige Geschick vorausgesetzt, könnt ihr mit den richtigen Antworten Kämpfe umgehen, Unterstützung gewinnen oder das Geschehen anderweitig zu euren Gunsten beeinflussen.

Das letzte Status-Update von Obsidian Entertainment zu „The Outer Worlds 2“ stammt aus dem Sommer des vergangenen Jahres.

Nachdem es um das Rollenspiel über einen längeren Zeitraum recht still wurde, meldete sich im August 2024 Feargus Urquhart, Geschäftsführer von Obsidian Entertainment, zu Wort. In einem Interview versicherte Urquhart, dass trotz der Infoflaute kein Grund zur Sorge besteht.

Stattdessen versicherte er den Spielern, dass die Entwicklung von „The Outer Worlds 2“ gut verlaufe und entsprechende Fortschritte mache.

Ausführliche Präsentation im Juni geplant

In dieser Woche kündigte Microsoft nicht nur an, dass der alljährliche Xbox Games Showcase am 8. Juni 2025 zurückkehren wird. Gleichzeitig gaben die Xbox-Macher bekannt, dass am Anschluss an den Showcase eine Präsentation von „The Outer Worlds 2“ stattfindet. Doch was bekommen wir zu sehen?

Laut der gestrigen Ankündigung wird Obsidian Entertainment die an den Anschluss an den Xbox Games Showcase 2025 gebotene Bühne nutzen, um ausführlich über „The Outer Worlds 2“ zu sprechen und uns detaillierte Einblicke in das Gameplay zu liefern.

Zudem wird spekuliert, dass das Studio auch den finalen Releasetermin entüllt. Bisher wissen wir nur, dass das Rollenspiel in diesem Jahr für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen soll.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren