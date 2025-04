Tomb Raider: Amazons Live-Action-Serie vor dem Aus? Schlechte Nachrichten für Lara-Croft-Fans

Erst letztes Jahr kündigte Amazon Prime eine Live-Action-Serie zu „Tomb Raider“ an, die in Zusammenarbeit mit Entwickler Crystal Dynamics produziert werden sollte. Doch jetzt gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans von Lara Croft: Berichten zufolge sei das Projekt „tot“.

„Tomb Raider“ hat sich unlängst als eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises weltweit etabliert. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Spielen und der ikonischen Protagonistin Lara Croft, deren Einfluss das Action-Adventure-Genre nachhaltig formte, gehört die Serie zu den bekanntesten Namen in der Videospielgeschichte.

Der Erfolg von „Tomb Raider“ reicht zudem über die Videospiele hinaus und brachte unter anderem auch drei Kinofilme hervor. In den ersten beiden Leinwandadaptionen verkörperte Angelina Jolie die Rolle der taffen Archäologin Lara Croft, während Alicia Vikander für einen Neustart der Filmreihe in die Rolle schlüpfte. Im letzten Jahr wurde zudem eine Live-Action-Serie angekündigt, die in Zusammenarbeit zwischen Amazon und Entwickler Crystal Dynamics entstehen sollte. Doch jetzt gibt es schlechte Neuigkeiten.

Tomb-Raider-Serie von Amazon ist Berichten zufolge „tot“

Neusten Berichten zufolge (via Eurogamer) wird die „Tomb Raider“-Serie von Amazon wohl nicht mehr realisiert werden. Wie die britische Daily Mail in Erfahrung gebracht haben will, sei das Projekt „tot“. Gerüchten zufolge sollte die aus „Game of Thrones“ bekannte Schauspielerin Sophie Turner für die Serienadapation die Rolle von Lara Croft übernehmen, doch weitere Quellen zu diesen Berichten sagen ebenfalls, dass es „nicht weitergeht“.

Ein Grund dafür ist angeblich der Rücktritt von Jennifer Salke, die nach sieben Jahren nicht mehr länger als Leiterin der Amazon MGM Studios tätig sein wird. Salke sei zudem hauptverantwortlich für die Zusammenarbeit mit Phoebe Waller-Bridge, die für die neue Serie als ausführende Produzentin vorgesehen war. Einem Bericht von Screenrant zufolge habe Waller-Bridge aber noch nicht mal ein Drehbuch für das „Tomb Raider“-Projekt geschrieben.

Zwei Autorenteams und Entwicklungskosten in Millionenhöhe

Offenbar scheinen die Verantwortlichen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen zu sein und so lässt sich dem Bericht entnehmen: „Die Tomb Raider-Serie, an der Waller-Bridge mitwirkte und deren Entwicklung Salke persönlich leitete, nachdem im Mai letzten Jahres die Serienbestellung erfolgt war, hat bereits zwei Autorenteams und Entwicklungskosten in zweistelliger Millionenhöhe verschlungen.“

Eine offizielle Stellungnahme von Amazon steht bislang noch aus, daher lässt sich das endgültige Aus des Projekts nicht hundertprozentig bestätigen. Die Chancen dafür scheinen den Berichten nach zu urteilen jedoch ziemlich schlecht zu stehen.

Weitere Neuigkeiten rund um „Tomb Raider“:

Zuletzt konnten sich Lara-Croft-Fans über die Animationsserie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ freuen, die im Oktober letzten Jahres auf Netflix startete und deren Erfolg mit der bereits bestätigten zweiten Staffel gekrönt wurde. Spieler hatten in diesem Jahr zudem die Möglichkeit, mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ in die Vergangenheit einzutauchen und drei klassische Abenteuer in aufpolierter Form zu erleben.

