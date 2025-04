Age of Empires 2: PS5-Termin bekannt – Xbox-Spiel verliert Exklusivität

Die “Age of Empires 2: Definitive Edition” wurde ursprünglich im November 2019 für den PC veröffentlicht, gefolgt von einer Version für Xbox Series X/S und Xbox One Anfang 2023. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem ursprünglichen Debüt des Originals landet der Strategie-Titel in Kürze auch auf der PS5.

Die bevorstehende Veröffentlichung für die PS5 ist die erste Version des Titels für die aktuelle Sony-Hardware, aber nach dem einstigen PS2-Launch keinesfalls die erste für eine PlayStation-Konsole.

Veröffentlichung im Mai 2025 geplant

Der offizielle Release-Termin der PS5-Version ist der 6. Mai 2025. Käufer der Premium-Edition der “Age of Empires 2: Definitive Edition” erhalten bereits ab dem 1. Mai 2025 Zugriff auf das Spiel. Beide angebotenen Versionen – Standard und Premium – sind ab sofort im PlayStation-Store vorbestellbar.

Die Standard-Edition ist für 39,99 Euro erhältlich, während die Premium-Edition 59,99 Euro kostet. Letztere enthält sämtliche bisher veröffentlichten Inhalte sowie die neue Erweiterung “The Three Kingdoms”.

Das steckt in der Premium-Edition:

Age of Empires 2: Definitive Edition

The Three Kingdoms

Chronicles: Battle for Greece

The Mountain Royals

Return of Rome

Victors and Vanquished

bis zu 5 Tage Early Access

Alternativ wird ein Premium-Edition-Bundle bestehend aus der “Age of Empires 2: Definitive Edition” und „Age of Mythology: Retold“ angeboten. Hier müssen Spieler 99,99 Euro auf den Tisch legen.

Die PS5-Fassung der “Age of Empires 2: Definitive Edition” umfasst die Verbesserungen der vorherigen Versionen für andere Plattformen. Dazu gehören eine 4K-Ultra-HD-Grafik und ein neu arrangierter Soundtrack. PS5-Spielern vorbehalten sind die Vibrationsfunktionen und Trigger-Effekte des DualSense.

Die “Age of Empires 2: Definitive Edition” erlaubt den Zugang zu sämtlichen Original-Kampagnen sowie modernen Mehrspielermodi. Spieler können mit mehr als 45 verschiedenen Zivilisationen gegeneinander antreten, wobei rund 1.000 Jahre Menschheitsgeschichte abgedeckt werden.

Zum Basisspiel gehören auch die drei Erweiterungen “Lords of the West”, “Dynasties of India” und “Dawn of the Dukes”. Versprochen werden rund 200 Stunden an Spielinhalt.

Verantwortlich für die Entwicklung sind die Studios Forgotten Empires, Tantalus Media und Wicked Witch unter dem Dach der Xbox Game Studios.

Neue Erweiterung: The Three Kingdoms

Parallel zur PS5-Veröffentlichung erscheint am 6. Mai 2025 auch die Erweiterung “The Three Kingdoms”. Inhaltlich widmet sich das Add-on der historischen Epoche der „Drei Reiche“ in China. Es führt fünf neue spielbare Zivilisationen ein – Shu, Wei, Wu, Jurchen und Khitan – jede mit individuellen Einheiten und Technologien.

Die Erweiterung „The Three Kingdoms“ erweitert das Strategiespiel um weitere Kampagnen und Zivilisationen.

Zudem umfasst der DLC drei neue Kampagnen, die den Spielern ermöglichen, legendäre Figuren wie Liu Bei, Cao Cao und Mitglieder des Sun-Clans zu befehligen. Dabei kommen neue Spielmechaniken zum Einsatz, darunter heldenspezifische Spezialfähigkeiten sowie ein verzweigtes Entscheidungssystem, das unterschiedliche Handlungsverläufe ermöglicht.

