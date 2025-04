Astro Bot: Kommen doch noch Final-Fantasy-Bots? Game Director heizt die Gerüchte an

Über 300 Bots aus der PlayStation-Historie tummeln sich in „Astro Bot" und feiern die Vielfalt der Konsolenmarke. Doch mit „Final Fantasy“ fehlt bislang ein großer Name, sodass Fans auf Cloud und Konsorten verzichten müssen. Eine Andeutung von Game Director Nicolas Doucet sorgt jetzt aber für Spekulationen.

Im vergangenen Jahr lieferte Team Asobi mit „Astro Bot“ einen der erfolgreichsten PS5-Titel des Jahres ab und das kunterbunte Jump & Run wurde unter anderem zum Spiel des Jahres gekürt. Das Besondere: „Astro Bot“ bietet mit seinen über 300 sammelbaren Bots eine Hommage an die gesamte Historie der PlayStation-Spiele.

Ein bekanntes Franchise, das eine enge Verbindung zu PlayStation hat, wird von den Fans jedoch schmerzlich vermisst: „Final Fantasy“. Vor allem der siebte Teil gilt für viele Spieler als ein unvergesslicher PlayStation-Meilenstein. Und nun gibt es womöglich doch noch Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Figuren wie Cloud, Aerith, Tifa, Barrett oder aber Charakteren aus anderen Teilen geben. Zumindest lässt jetzt eine entsprechende Aussage von Game Director Nicolas Doucet die Fans träumen.

Final Fantasy in Astro Bot? Entwickler mit zweideutiger Antwort

Im Rahmen der Preisverleihung der jüngsten BAFTA-Awards, auf denen „Astro Bot“ erneut abräumte und fünf Awards gewinnen konnte, sprach Doucet darüber, wie wichtig es sei, mit dem Spiel die 30-jährige PlayStation-Geschichte zu feiern. Daraufhin wurde er von TheGamer gefragt, wie es denn um mögliche „Final Fantasy“-Bots stehen würde und der Game Director lieferte weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

Statt einer klaren Antwort musste er zunächst kichern und warf seinem Kollegen Gento Mortia einen vielsagenden Blick zu, bevor er schließlich erwiderte: „Na ja, mal sehen.“ Das anschließende, verständnisvolle Lächeln der beiden deutet stark darauf hin, dass sie mehr wissen, als sie preisgeben dürfen. Es ist daher durchaus denkbar, dass Figuren aus „Final Fantasy“ in Form eines DLCs oder Bonuslevels ihren Weg in die Welt von „Astro Bot“ finden könnten.

Über 20 neue Bots wurden seit dem Release bereits ergänzt

Schon kurz nach der Veröffentlichung von „Astro Bot“ im September des Vorjahres wurde Doucet auf das Ausbleiben von „Final Fantasy“-Charakteren angesprochen. Er betonte daraufhin, dass die Entscheidung, auf Gastauftritte bekannter Figuren des Franchise zu verzichten, nicht in seiner Verantwortung lag. Stattdessen habe Square Enix aus nicht bekannten Gründen kein Interesse an einer Beteiligung am Spiel gehabt.

Möglicherweise hat Square Enix seine Haltung inzwischen geändert. Seit dem Release von „Astro Bot“ wurden bereits über 20 neue Bots durch neue Speedrun-Level, das Winter-Wonder-Update und die kürzlich erschienene „Teuflische Leere“-Galaxie hinzugefügt. Zu diesen Neuzugängen zählen bekannte Figuren wie beispielsweise Miles Morales, Peter Parker, Gex, Heihachi Mishima und Ezio Auditore da Firenze.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren