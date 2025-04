Baldurs Gate 3: Finaler Patch 8 mit neuen Unterklassen, Foto-Modus und mehr erscheint nächste Woche

Die aktive Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“ nähert sich dem Ende entgegen und Patch 8 wird aller Voraussicht nach das wohl letzte große Update für das Rollenspiel sein. Angekündigt wurde die Aktualisierung bereits im vergangenen November und Ende Januar wurde der Patch bereits frühzeitig veröffentlicht.

Allerdings handelte es sich dabei um ein Versehen: Eigentlich sollte der Patch für den Stresstest verfügbar gemacht werden und nicht etwa für alle Spieler, was im Umkehrschluss für einige Probleme sorgte. Doch mittlerweile ist die Testphase beendet und der Release von Patch 8 steht kurz bevor: Wie die Larian Studios jetzt bekannt gegeben haben, soll die Veröffentlichung in der nächsten Woche erfolgen – und dieses Mal auch ganz offiziell.

Release-Termin für Baldur’s Gate 3 Patch 8 steht fest

Wie die Entwickler in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bestätigt haben, wird Patch 8 für „Baldur’s Gate 3“ am Dienstag, dem 15. April 2025 auf allen Plattformen ausgerollt. Gleichzeitig wurde auch ein Twitch-Stream angekündigt, der am darauffolgenden Tag stattfinden wird, um die Veröffentlichung des finalen Updates zu feiern. So werden Senior Systems Designer Ross Stephens und Senior Communications Developer Aoife Wilson einige der neuen Subklassen ausprobieren.

Die insgesamt zwölf neuen Subklassen werden nämlich das Highlight des neuen Updates darstellen und jede Hauptklasse im Spiel um zusätzliche Fähigkeiten, Zauber und Animationen erweitern. Darüber hinaus wird ein Foto-Modus hinzugefügt, der verschiedene Kamera- und Objektiveinstellungen sowie über 300 Aufkleber, Rahmen und Posen bieten wird. Eine neue Crossplay-Funktion erlaubt es zudem gemeinsam mit Spielern auf allen Plattformen ins Abenteuer zu ziehen.

Larian arbeitet bereits am nächsten Spiel

Wie eingangs bereits erwähnt, wird es sich bei Patch 8 wohl um das letzte große Update für „Baldur’s Gate 3“ handeln. Der größte Teil der Larian Studios ist bereits seit Monaten mit den Arbeiten am nächsten Spiel beschäftigt. Außer der Tatsache, dass es sich erneut um ein Rollenspiel handeln wird, sind bislang aber noch keine konkreten Details zum neuen Projekt bekannt.

Um sich vollends auf die Entwicklung des nächsten Spiels zu konzentrieren, hatte das Studio in einer Stellungnahme bekannt gegeben, für die nächste Zeit in eine „Mediensperre“ zu verfallen. Aus diesem Grund ist in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich auch nicht mit neuen Informationen zu rechnen.

Nachdem „Baldur’s Gate 3“ fast drei Jahren als Early-Access-Titel auf dem PC spielbar war, erfolgte der Release der Vollversion im September 2023 auch für die PS5. Im Anschluss wurde das Rollenspiel von Kritiker- und Spielerlob überschüttet und unter anderem zum Spiel des Jahres gewählt. Aktuell ist die Deluxe Edition von „Baldur’s Gate 3“ mit einem Rabatt von 20 Prozent noch bis zum 24. April im PS Store erhältlich.

