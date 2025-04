Future Games Show 2025: Summer Showcase mit Weltpremieren und exklusiven Trailern angekündigt

Vom 6. bis zu 9. Juni 2025 steht Los Angeles wieder im Zeichen der internationalen Gaming-Community und Geoff Keighley bringt das Summer Game Fest, das inzwischen zu den wichtigsten Events des Jahres zählt, zurück in die kalifornische Metropole.

Neben dem Haupt-Event wird Microsoft an diesem Wochenende auch den Xbox Games Showcase 2025 präsentieren, gefolgt von einer Direct-Ausgabe zu „The Outer Worlds 2“. Nun erweitert eine weitere Show den Terminkalender des diesjährigen Summer Game Fest: Die Future Games Show kehrt mit einem Summer Showcase zurück.

Veranstalter versprechen die „bisher ehrgeizigste Show“

Wie die Verantwortlichen bekannt gegeben haben (via GamesRadar), wird der Summer Showcase der Future Games Show am Samstag, dem 7. Juni 2025 stattfinden. Zwar wurden noch keine konkreten Details genannt, doch Zuschauer können sich laut Content Director Dan Dawkins auf die „bisher ehrgeizigste Show“ und jede Menge „Weltpremieren, exklusive Trailer und brandneue Spieledemos von einigen der aufregendsten und kreativsten Studios der Branche“ freuen.

„Die Future Games Show setzt ihre Mission fort, die aufregendsten und kreativsten kommenden Spiele ins Rampenlicht zu rücken“, erklärte Dawkins. Entwickler oder Publisher, die ihre Spiele auf dem Showcase präsentieren wollen, haben zudem noch bis zum 25. April 2025 die Chance, sich über das Nominierungsformular für die Show zu bewerben.

Bereits am 20. März 2025 präsentierte die Future Games Show ihren Spring Showcase mit zahlreichen neuen Trailern zu kommenden Spielen. Zu den Highlights zählten das neue Projekt von Bloober, „Cronos: The New Dawn“, sowie Titel wie „Atomfall“, „Clair Obscur: Expedition 33“, Remedys „FBC: Fireabreak“, „Lost Rift“ von People Can Fly oder „The Alters“.

Weitere Events im Rahmen des Summer Game Fest 2025

Die zweistündige Hauptpräsentation des Summer Game Fest unter der Moderation von Geoff Keighley startet bereits am 6. Juni 2025 um 23 Uhr deutscher Zeit. Direkt im Anschluss rückt die Live-Show „Day of the Devs: Summer Game Fest Edition“ die neuesten Indie-Spiele ins Rampenlicht. Über das Wochenende hinweg finden in Los Angeles zudem die „Summer Game Fest: Play Days“ statt, bei denen ausgewählte Medienvertreter kommende Spiele von über 40 Publishern selbst anspielen können.

Während der frisch angekündigte Summer Showcase der Future Games Show dann wie bereits erwähnt am Samstag abgehalten wird, folgt am Sonntagabend um 19 Uhr unserer Zeit das große Xbox Games Showcase von Microsoft. Der Xbox-Hersteller verspricht jede Menge Spieleankündigungen der eigenen First-Party-Studios und Third-Party-Partner. Unmittelbar danach gibt es detaillierte Einblicke in Obsidians neues Rollenspiel „The Outer Worlds 2“.

Weitere Meldungen zu Future Games Show.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren