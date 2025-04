Gears of War: Naht die offizielle Ankündigung für PS5? Insider nennt Termin

Gears of War:

Die Gerüchte um eine "Gears of War Collection" für PS5 hielten sich in der Vergangenheit hartnäckig. Nun will der bekannte Insider „extas1s“ erfahren haben, dass die offizielle Ankündigung kurz bevorsteht – inklusive eines konkreten Termins.

In den letzten Monaten machten immer wieder Gerüchte über eine mögliche „Gears of War Collection“ die Runde, die angeblich auch für PS5 erscheinen soll. Während sich Microsoft beziehungsweise die Xbox Game Studios weiterhin bedeckt halten, will ein altbekannter Insider mehr wissen.

Die Rede ist von „extas1s“, der bereits in der Vergangenheit davon ausging, dass die „Gears of War Collection“ tatsächlich für PS5 erscheinen wird. In einem aktuellen Video sprach er über die bevorstehende Ankündigung der Shooter-Sammlung, die seinen Informationen zufolge nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Laut „extas1s“ sollen Microsoft beziehungsweise die Xbox Game Studios die „Gears of War Collection“ im Rahmen des kürzlich bestätigten Xbox Games Showcase 2025 am 8. Juni vorstellen.

Auch PS5-Spieler werden laut dem Insider versorgt

Zum einen erscheint die „Gears of War Collection“ laut „extas1s“ für PC und Xbox Series X/S. Doch auch PS5-Spieler kommen laut dem Insider in den Genuss der Shooter-Sammlung. Angesichts der von Microsoft ausgerufenen Multiplattform-Strategie dürfte das Ganze nicht allzu überraschend kommen.

Doch was spricht für die Glaubwürdigkeit von „extas1s“? Im Prinzip einiges, da der Insider in der Vergangenheit immer wieder für Leaks und vorweggenommene Ankündigungen sorgte. Zuletzt sagte er beispielsweise die Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für PS5 korrekt vorher.

Unklar ist weiterhin, welche Inhalte in der „Gears of War Collection“ auf uns warten. Als sicher gilt, dass die ursprüngliche Trilogie in einer überarbeiteten Fassung enthalten ist. Ein Fragezeichen steht allerdings noch hinter „Gears of War: Judgment“ aus dem Jahr 2013.

Anfang März wies Windows Centrals Jez Corden darauf hin, dass wir in der „Gears of War Collection“ leider auf den kompetitiven Multiplayer der Originale verzichten müssen. Der Kampagnen-Coop hingegen bleibe erhalten.

Phil Spencer verspricht mehr Transparenz

Sollte Microsoft die „Gears of War Collection“ in der Tat auf dem Xbox Games Showcase im Juni ankündigen, erfahren wir direkt, ob und wann auch PS5-Spieler versorgt werden. In einem im Februar geführten Interview versprach Phil Spencer, CEO von Microsofts Gaming-Sparte, bezüglich Multiplattform-Veröffentlichungen nämlich mehr Transparenz.

„Ich möchte den Leuten gegenüber einfach transparent sein. Wenn wir auf Nintendo Switch ausliefern, werden wir das angeben. Wenn wir auf PlayStation ausliefern, wenn wir auf Steam sind, sollten die Leute wissen, in welchen Stores sie unsere Spiele bekommen können“, kommentierte Spencer die Strategie der Xbox Game Studios.

Weitere Meldungen zu Gears of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren