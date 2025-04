Kojima Productions: Geistiger Metal-Gear-Nachfolger Physint für PS6? Kojima spricht über Phase 2 seines Studios

Während Hideo Kojima die Fertigstellung von „Death Stranding 2“ vorantreibt, stellt sich die Frage nach der Zukunft von Kojima Productions. Wann ist mit Titeln wie „OD“ und „Physint“ zu rechnen, und welche visionären Projekte hat die Entwicklerikone noch in petto? Antworten darauf lieferte Kojima kürzlich in der neuesten Episode seiner Radiosendung „Koji 10“.

Hideo Kojima zählt zweifelsohne zu den bekanntesten, einflussreichsten und polarisierendsten Persönlichkeiten der Videospielbranche. Als Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe trug er maßgeblich zur Etablierung des Stealth-Genres bei und etablierte sich als kreativer Visionär vor allem durch seine narrativ getriebenen Spiele mit komplexen Handlungen und filmischer Präsentation.

Aktuell arbeitet Kojima am Endspurt von „Death Stranding 2“, doch die Zukunft von Kojima Productions ist bereits durch angekündigte Titel „OD“ und „Physint“ vorgezeichnet, die der japanische Entwickler als nächste Projekte ins Visier nimmt. Genauere Informationen zu seinen zukünftigen Vorhaben teilte er nun in der jüngsten Episode seiner Radiosendung „Koji 10“ (via Genki).

Erst OD und dann Physint

Demnach wird sich Kojima als nächstes wohl dem Horrorspiel „OD“ widmen, dass bereits Ende 2023 im Rahmen der Game Awards 2023 angekündigt wurde. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Microsoft und den Xbox Game Studios und soll den bisherigen Informationen nach vor allem von der Cloud-Technologie des Xbox-Herstellers profitieren. Zudem arbeitert er für „OD“ mit Jordan Peele zusammen, der mit Werken wie „Get Out“, „Us“ und „Nope“ als Spezialist des modernen Horrors bekannt ist.

Nach den Arbeiten an „Death Stranding 2“ und „OD“ wird Kojima Productions schließlich in die zweite Phase einsteigen, wie Kojima verriet. Dann möchte er sich um das Action-Spionage-Spiel „Physint“ kümmern, bei dem es sich womöglich um einen geistigen Nachfolger der „Metal Gear“-Reihe handeln könnte. Das Projekt wurde Anfang 2024 auf einer State of Play angekündigt.

In Zusammenarbeit mit PlayStation plant Kojima, mit „Physint“ die Grenzen zwischen Film und Videospiel neu zu definieren. Der Titel befindet sich jedoch noch in einer sehr frühen Konzeptphase. Daher ist davon auszugehen, dass eine Veröffentlichung noch einige Jahre dauern wird und möglicherweise erst für die PS6 erfolgt, deren Release für 2027 oder 2028 erwartet wird.

Neben den Spielen: Kojima plant Anime und denkt über Film nach

Darüber hinaus hat Kojima im Rahmen seiner Radiosendung bekannt gegeben, dass neben den Videospielen auch ein Anime Teil der zweiten Phase von Kojima Productions sein wird. Genauere Details hat er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Zudem ist er noch unentschlossen, ob er nach „Physint“ ein weiteres Videospiel entwickeln möchte oder als nächstes Projekt womöglich sogar einen Film in Angriff nehmen wird.

Zunächst einmal steht aber die Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ auf dem Plan. Die Fortsetzung des Abenteuers von Protagonist Sam Porter Bridges wird am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Der Release-Termin wurde erst letzten Monat zusammen mit einem beeindruckenden und zehnminütigen Trailer enthüllt. Darüber hinaus befindet sich auch ein Film zu „Death Stranding“ in der Mache – doch hier wird Kojima nicht selbst auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

