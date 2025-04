Mafia The Old Country: Release-Termin frühzeitig enthüllt

Mafia The Old Country:

Ein Eintrag auf Steam hat den Veröffentlichungstermin von „Mafia: The Old Country" verraten. Parallel dazu wurde ein Entwickler-Panel mit neuen Informationen angekündigt. Offenbar sollte der Release-Zeitpunkt erst dort enthüllt werden.

„Mafia“ begleitet Spieler seit Jahrzehnten – mal mehr und mal weniger erfolgreich. Mit „Mafia: The Old Country“ folgt in diesem Jahr der nächste Teil. Nach langer Wartezeit gab das Entwicklerstudio Hangar 13 bekannt, neue Einblicke in das nächste Kapitel der Serie geben zu wollen. Im Zuge der Ankündigung wurde wohl versehentlich der Veröffentlichungstermin enthüllt.

Im August geht es los – Termin „geleakt“

„Mafia: The Old Country“ erscheint offenbar am 8. August 2025. Diese Angabe tauchte zuerst in einem Blogpost auf dem lateinamerikanischen Steam-Storefront auf. Dort wurde ein Entwickler-Panel auf der PAX West angekündigt, das am 8. Mai 2025 stattfinden soll.

In diesem Beitrag wurde das Veröffentlichungsdatum erstmals explizit genannt, bevor die Information entfernt wurde. Die englischsprachige Version des Posts enthielt diese Angabe zu keinem Zeitpunkt. Screenshots (via Gematsu) konnten allerdings rechtzeitig angefertigt werden.

Unklar bleibt, ob die Veröffentlichung der Release-Information beabsichtigt war, zum Beispiel als geplantes Stealth-Marketing, oder tatsächlich versehentlich erfolgte. Letztlich scheint der Termin von „Mafia: The Old Country“ Bestandteil der offiziellen Ankündigung beim PAX-Panel zu sein.

Spätestens seit August 2024 ist bekannt, dass sich ein neuer Teil der „Mafia“-Reihe in Entwicklung befindet. Eine erste Ankündigung erfolgte im Rahmen der Gamescom Opening Night Live, gefolgt von einem erweiterten Trailer im Dezember 2024 während der Game Awards. Damals wurde das Veröffentlichungsfenster grob auf das Jahr 2025 eingegrenzt, später auf den Sommer.

Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe

„Mafia: The Old Country“ führt Spieler in das Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts. Der Hauptcharakter Enzo Favara schließt sich dort der Familie Torrisi an und schlägt den Weg ins organisierte Verbrechen ein. Das Spiel fokussiert sich auf die Anfänge krimineller Strukturen auf der Insel und behandelt damit ein historisch geprägtes Setting, das deutlich vor den bisherigen Serienteilen angesiedelt ist.

Die Entwickler von Hangar 13 – bekannt unter anderem durch „Mafia 3“ und die „Definitive Edition“ des ersten Teils – gaben im Rahmen eines Interviews an, dass der neue Ableger stärker auf ein lineares, erzählerisches Spielerlebnis setzt. Im Gegensatz zur offeneren Struktur von „Mafia 3“ orientiere sich der Umfang eher an „Mafia 2“ und dem Originalspiel.

Optisch macht „Mafia: The Old Country“ bereits einen vielversprechenden Eindruck.

Was ist für die PAX West geplant?

Im Rahmen des Panels zu „Mafia: The Old Country“ am 8. Mai sollen neben einem neuen Gameplay-Trailer auch Einblicke in die Entstehungsgeschichte sowie die weitere Zukunft der Reihe gegeben werden. Das Entwicklerstudio kündigte an, über die vergangenen 23 Jahre des Franchise zu reflektieren und gleichzeitig einen Ausblick zu geben. Das Panel wird voraussichtlich eine zentrale Rolle in der weiteren Marketingstrategie einnehmen.

„Mafia: The Old Country“ erscheint für PS5, Xbox Series X/S sowie für PC über Steam. Im PlayStation-Store kann der Titel bereits auf die Wunschliste gepackt werden.

