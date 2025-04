PlayStation Plus: Nicht nur in Lateinamerika – Preiserhöhungen für weitere Länder bestätigt

Nachdem zunächst die lateinamerikanischen Länder betroffen waren, kündigte Sony kurze Zeit später auch in weiteren Regionen Preiserhöhungen für PlayStation Plus an. Spieler in Deutschland können vorerst aufatmen.

In dieser Woche kündigte Sony Interactive Entertainment Preiserhöhungen für alle drei Stufen von PlayStation Plus an, die in 15 lateinamerikanischen Ländern bereits am 16. April 2025 in Kraft treten. Betroffen sind unter anderem Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Peru oder Mexiko.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wird es bei den lateinamerikanischen Regionen nicht bleiben. Stattdessen kommt es in weiteren Ländern zu Preiserhöhungen. Weiterhin gilt: Deutschland ist nicht betroffen. Stattdessen hebt Sony Interactive Entertainment die Preise in Australien, Südkorea und südostasiatischen Ländern wie Singapur, Malaysia und Thailand an.

Die folgende Übersicht verrät euch, mit welchen Preisen Spieler in Australien und Südkorea in Kürze zur Kasse gebeten werden.

Australien:

Essential Plan

1 Monat: 12,95 AUD (7,12 €)

3 Monate: 35,95 AUD (19,77 €)

12 Monate: 102,95 AUD (56,62 €)

Extra Plan

1 Monat: 20,95 AUD (11,52 €)

3 Monate: 59,95 AUD (32,97 €)

12 Monate: 187,95 AUD (103,37 €)

Deluxe Plan (Pendant zu Premium)

1 Monat: 23,95 AUD (13,17 €)

3 Monate: 70,95 AUD (39,02 €)

12 Monate: 214,95 AUD (118,22 €)

Südkorea:

Essential Plan

1 Monat: 10.800 KRW (6,70 €)

3 Monate: 28.400 KRW (17,61 €)

12 Monate: 86.400 KRW (53,57 €)

Special Plan (Pendant zu Extra)

1 Monat: 16.200 KRW (10,04 €)

3 Monate: 46.000 KRW (28,52 €)

12 Monate: 145.800 KRW (90,40 €)

Deluxe Plan

1 Monat: 19.000 KRW (11,78 €)

3 Monate: 54.000 KRW (33,48 €)

12 Monate: 171.000 KRW (106,02 €)

Wie ein Blick auf die Preise verdeutlicht, kommen Spieler in Australien und Südkorea auch nach den Preiserhöhungen deutlich günstiger weg als Abonnenten in Europa. Während das Jahres-Abo der Essential-Stufe hierzulande für 71,99 Euro erhältlich ist, werden für zwölf Monate Extra 125,99 Euro fällig.

Hinzukommt das Jahres-Abo der Premium-Stufe, das Sony für 151,99 Euro anbietet.

Erste Extra-Zugänge für April stehen zum Download bereit

In dieser Woche stellte Sony die Titel vor, die im April 2025 den Weg in die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium finden. Zu den Besonderheiten des laufenden Monats gehört die Tatsache, dass gleich zwei Titel schon gestern freigeschaltet wurden. Zum einen haben wir es hier mit dem Roguelike-Puzzler „Blue Prince“ zu tun.

Mit einem Metascore von 92 und einer aktuellen Nutzerwertung von 4,47 Sternen im PlayStation Store kommt „Blue Prince“ bei Spielern wie Kritikern gleichermaßen gut an. Das zweite Extra-Spiel für den April, das ab sofort zum Download bereit steht, ist die Golf-Simulation „EA Sports PGA Tour“.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren