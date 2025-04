PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Gestern Abend haben Sony und die Entwickler von Naughty Dog „The Last of Us Complete“ angekündigt. Ganz überraschend kam dieser Schritt nicht, denn Leaker hatten die Gesamtfassung der Reihe für die PlayStation 5 bereits auf dem Schirm.

Die erweiterte Sammelfassung erscheint am 10. Juli 2025 über PlayStation Direct und kann nun bereits vorbestellt werden. Doch damit endet das Futter für die Fans der postapokalyptischen Reihe noch lange nicht. Die zweite Staffel der TV-Adaption von „The Last of Us“ feiert am 13. April 2025 in den USA Premiere. Ab dem 14. April sind die neuen Folgen auch hierzulande bei Sky und WOW zu sehen.

Hier gibt es noch viel mehr

Wenden wir uns den Neuerscheinungen der Woche zu, denn da sollte für jeden Gamer etwas dabei sein. In dieser Woche erschien mit „Blue Prince“ ein neues Highlight, das sich Abonnenten von PS Plus Extra und Premium „gratis“ geben dürfen. Bei den Kritikern kommt der Mystery-Roguelike-Puzzler jedenfalls gut an.

Ebenfalls in dieser Woche erschienen sind „Monaco 2“, „Commandos: Origins“ sowie „The Talos Principle: Reawakened“. Bei dem letzten Titel handelt es sich um eine Neuauflage des 2014 erschienenen „The Talos Principle“, bei dem die Erweiterung „Road to Gehenna“ sowie das neue Kapitel „In the Beginning“ enthalten sind.

Im PlayStation Store erwartet euch an diesem Wochenende ein neuer Sale, bei dem rund 2.000 Angebote im Preis reduziert wurden. Bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr können sich Nutzer durch reduzierte Spiele, Editionen und Erweiterungen wühlen. Darunter sind Highlights wie „Crusader Kings 3“, „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“, „Röki“ oder das erschütternde „This War Of Mine: Final Cut“.

In Leipzig findet vom 11. bis zum 13. April die Veranstaltung „CAGGTUS 2025“ statt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Gaming-Event, Messe und LAN-Party. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, findet auf Steam eine Live-Übertragung der Feierlichkeiten. Wer reinschaut, darf sich über Gameplay von kommenden Spielen, Trailer, Indie-Game-Showcases, Interviews und Weltpremieren freuen.

Welche Themen fandet ihr in dieser Woche interessant? Und welche Spiele spielt ihr derzeit oder würdet ihr euren Mitlesern empfehlen? Schreibt es uns in die Kommentare!

