Spyro 4 & Banjo-Kazooie: Toys for Bob deutet neue Projekte an

Sehen wir von Toys for Bob bald ein neues „Spyro“ oder „Banjo-Kazooie“? Neben Hinweisen gibt es eine offizielle Interessenbekundung. Ist etwas für den Xbox-Games-Showcase geplant?

Nach der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft kam es zu strukturellen Änderungen. Während Studios geschlossen wurden, ergaben sich für andere Entwickler kreative Freiräume. Eines der Unternehmen ist Toys for Bob, das nach Jahren als Support-Team den unabhängigen Weg wählte und sich von Activision Blizzard trennte.

Einen Namen machte sich Toys for Bob durch Titel wie „Skylanders“, „Crash Bandicoot 4“ und die „Spyro: Reignited Trilogy“. Mit einigen Marken könnte es auch in Zukunft weitergehen – unterstützt von Activision und Microsoft.

Ist Spyro 4 in der Pipeline?

Eines der neuen Projekte scheint ein neues „Spyro“ zu sein. Gerüchte um einen möglichen neuen Teil der Reihe halten sich seit geraumer Zeit. Bereits im vergangenen Jahr berichtete ein Insider von inoffiziellen Aussagen während der PAX East, wonach „Spyro 4“ bei Toys for Bob in Arbeit sei – wenn auch in einer frühen Entwicklungsphase.

Konkrete Belege fehlen, doch auch das Verhalten des Studios heizt die Spekulationen an. So wurde etwa auf der offiziellen Website ein lila eingefärbtes Kästchen mit Fragezeichen hinzugefügt, das auf eine mögliche Ankündigung hindeuten könnte. Inzwischen folgte ein weiterer Hinweis, der aus einem E-Mail-Interview zwischen dem Kanadier Guy Eh und Paul Yan, dem Studioleiter von Toys for Bob, stammt.

Darin heißt es zunächst, dass Toys for Bob mit Xbox zusammenarbeitet, was seit längerer Zeit bekannt ist, aber auch mit Activision. Das wiederum untermauert Gerüchte um die Rückkehr einer der Marken, mit denen sich das Studio in der Vergangenheit im Auftrag des Publishers beschäftigt hatte.

„Das Team Xbox und Activision haben uns sehr, sehr unterstützt“, so Yan in Bezug auf die neue Unabhängigkeit. „Unsere Check-Ins enden fast immer mit der Frage: Wie können wir sonst noch helfen? Wir arbeiten mit wunderbaren Menschen zusammen, die sich aufrichtig um uns kümmern und wollen, dass wir Erfolg haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten kann.“

Das war aber nicht alles: Yan hatte die Antworten auf die Fragen des Kanadiers lila gefärbt – eine Farbe, die stark mit dem Drachen-Charakter „Spyro“ assoziiert wird und die Entwicklung von „Spyro 4“ nahelegt. Der Xbox-Sommer-Showcase, der für den 8. Juni 2025 angesetzt ist, könnte in diesem Zusammenhang Gewissheit bringen.

Banjo-Kazooie: Wunsch oder Planung?

Neben den möglichen Hinweisen auf „Spyro 4“ war im Interview auch „Banjo-Kazooie“ ein Thema. Die Reihe hatte mit „Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts“ im Jahr 2008 ihren letzten offiziellen Titel erhalten. Seitdem stagniert das Franchise, obwohl es weiterhin eine aktive Fangemeinde gibt.

Yan zeigte sich vorsichtig optimistisch. Auf die Frage, mit welchen IPs Toys for Bob als unabhängiges Studio gerne arbeiten würde, erklärte er: „Der Honigbär ist die erste Figur, die mir einfällt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Banjo lange genug im Winterschlaf war, oder?“

Das Studio würde letztlich gerne mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, mit dem man bereits zusammenarbeite habe. Team Xbox sei in diesem Zusammenhang ein großartiger Partner und habe außerdem eine „sehr interessante Liste an Charakteren, mit denen Toys for Bob viel Spaß haben könnte“.

Konkrete Pläne für ein „Banjo-Kazooie“-Spiel müssen damit nicht zwangsläufig existieren. Dennoch bleibt die Tür offen, insbesondere angesichts der engen Beziehungen zwischen Toys for Bob und Microsoft sowie Activision.

Auch wenn die Hinweise noch sehr vage sind: Hättet ihr ein Interesse an der Rückkehr von „Spyro“ und „Banjo-Kazooie“?

