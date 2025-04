Baldur’s Gate 3: Entwickler versprechen mit Patch 8 das „ultimative Erlebnis“ – 48 Seiten Patchnotes

Der finale Patch 8 für „Baldur’s Gate 3“ steht nächste Woche in den Startlöchern und verspricht laut den Entwicklern ein „riesiges“ Update für das „ultimative Erlebnis“. Game Director Swen Vincke gab außerdem bekannt, dass die zugehörigen Patchnotes stolze 48 Seiten füllen.

Erst gestern hatten die Larian Studios den Termin für den finalen Patch 8 für „Baldur’s Gate 3“ enthüllt, der in der nächsten Woche erscheinen wird und aller Voraussicht nach wohl das Ende der aktiven Entwicklung des Rollenspiels bedeutet, nachdem der größte Teil der Entwickler bereits mit den Arbeiten am nächsten Projekt beschäftigt sind.

Dafür wird Patch 8 aber auch ein wohlverdientes Abschiedsgeschenk an das gefeierte Abenteuer darstellen, denn die Verantwortlichen deuten an, dass es sich um die bisher umfangreichste Aktualisierung handelt. Zudem versprechen die Larian Studios mit diesem Update nicht weniger als das „ultimative Erlebnis“ für „Baldur’s Gate 3“.

Patch 8 bietet das „ultimative Baldur’s Gate-Erlebnis“

Ein umfangreiches Spiel wie „Baldur’s Gate 3“ verdient wohl nicht weniger als einen ebenso umfangreichen Patch und so wird das kommende Update 8 „riesig“, wie Publishing Director Michael „Cromwelp“ Douse von Larian jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) angekündigt hat. Dazu schrieb er: „Details folgen in Kürze. Das ultimative Baldur’s Gate-Erlebnis! Ich kann es kaum erwarten, es immer wieder durchzuspielen.“

Wann genau die Details zum Patch 8 enthüllt werden sollen, ließ Douse allerdings offen. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, da die Veröffentlichung bereits am 15. April erfolgen wird. Angesichts des enormen Umfangs dürften auch die Patchnotes entsprechend ausfallen. CEO und Game Director Swen Vincke kommentierte dies wie folgt: „Ich habe gerade die 48 Seiten Patchnotizen dazu gelesen. Wenn es einen Michelin-Guide für Patches gäbe, würde ich diesem drei Sterne geben.“

Neue Unterklassen, Foto-Modus und Crossplay

Neben zahlreichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen, deren Details im kommenden Changelog zu finden sein werden, führt Patch 8 in „Baldur’s Gate 3“ auch zwölf neue Unterklassen ein. Dies erweitert jede Hauptklasse um zusätzliche Fähigkeiten, Zauber und Animationen. Darüber hinaus ergänzt ein neuer Foto-Modus das Rollenspiel mit vielfältigen Kamera- und Objektiveinstellungen sowie über 300 Stickern, Rahmen und Posen. Die Implementierung einer Crossplay-Funktion rundet das umfangreiche Update ab.

Bereits im vergangenen November angekündigt, erlebte das Update im Januar eine verfrühte, versehentliche Veröffentlichung. Ursprünglich für einen Stresstest vorgesehen, stand es plötzlich allen Spielern zur Verfügung, was im Nachhinein zu Problemen führte. Nach erfolgreicher Testphase erfolgt nun in der kommenden Woche die offizielle Freigabe. Übrigens: Die Deluxe Edition von „Baldur’s Gate 3“ ist noch bis zum 24. April mit 20 Prozent Preisnachlass im PS Store erhältlich.

