Death Stranding 2: Release gesichert? Hideo Kojima liefert Status-Update

Die Entwicklung von “Death Stranding 2: On the Beach" nähert sich dem Ende. Hideo Kojima liefert einen aktuellen Zwischenstand, der Hoffnung auf einen pünktlichen Launch aufkommen lässt.

Mit “Death Stranding 2: On the Beach” steht eine der meistbeachteten Fortsetzungen im Bereich der PlayStation-Titel vor dem Abschluss. Das Entwicklerstudio Kojima Productions arbeitet seit mehreren Jahren an diesem Projekt. Doch wie weit fortgeschritten ist die Entwicklung? Studioleiter und Game-Designer Hideo Kojima gab im Rahmen der Radiosendung “Koji10” eine Antwort auf diese Frage.

Noch nicht „5 vor 12“, aber fast

Kojima erklärte, dass die Produktion mittlerweile nahezu abgeschlossen sei. Den Fortschritt veranschaulichte er mit einer Analogie: „Es ist jetzt bei etwa 95 Prozent… Es fühlt sich an, als wäre es 10 Uhr (PM), wenn wir von 24 Stunden sprechen, Koji Pro’s DS2 ist bei 10 Uhr (PM), es sind noch 2 Stunden übrig.“

Das lässt darauf schließen, dass die restlichen Arbeiten vor allem der Feinabstimmung und Detailvervollständigung dienen. Allzu viel Zeit bleibt dem Team am Ende aber nicht mehr, um das Spiel bis zum geplanten Veröffentlichungstermin zu optimieren. Der Launch ist für den der 26. Juni 2025 geplant.

Sorgen um Verzögerungen, wie sie in der Branche nicht unüblich sind, scheinen laut aktuellem Stand dennoch unbegründet. Kojima selbst betonte, dass die verbleibende Zeit genutzt werde, um Details weiter zu verfeinern.

Die Arbeiten an “Death Stranding 2” begannen Anfang 2020. Die offizielle Ankündigung erfolgte im Rahmen der Game Awards 2022. Bereits im Mai 2024 hatte Kojima angegeben, dass sich das Projekt in der Phase der Postproduktion befinde. Damals prognostizierte er, dass diese Phase etwa ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen würde.

Zurück in die postapokalyptische Welt

“Death Stranding 2: On the Beach” führt die Geschichte des Kurierfahrers Sam Porter Bridges weiter. Die Figur, gespielt von Norman Reedus, agiert erneut in einer postapokalyptischen Welt, die nach dem bereits in “Death Stranding” thematisierten Ereignis mit der Welt der Toten verschmolzen ist.

Im ersten Teil, zu dem kürzlich eine Spielerzahl genannt wurde, reiste Sam durch ein zerstörtes Amerika, um isolierte Gemeinschaften wieder zu verbinden. Die Fortsetzung stellt ihn vor neue Herausforderungen und eine noch nicht näher beschriebene Mission, die erneut im Zeichen der menschlichen Verbindung stehen soll.

Zu den Charakteren zählen wiederkehrende Figuren wie Fragile, Higgs Monaghan und Dollman sowie neue Charaktere wie Tomorrow. Die Gegner reichen von menschlichen Widersachern bis zu übernatürlichen Entitäten. Dabei soll es laut offizieller Spielbeschreibung verschiedene Herangehensweisen geben – aggressiv, in Stealth-Manier oder nicht-konfrontativ.

Collector’s Edition und Vorbestellung

Für interessierte Spieler wird “Death Stranding 2: On the Beach” in mehreren Editionen erscheinen. Die Preise liegen bei 79,99 Euro bis 249,99 Euro.

Die Digital Deluxe Edition umfasst unter anderem einen zweitägigen Frühzugang sowie zusätzliche Ingame-Inhalte. Die Collector’s Edition enthält neben digitalen Boni auch physische Sammlerstücke wie eine 15-Zoll-Magellan-Man-Statue, Kunstkarten und einen Brief von Hideo Kojima.

Weitere Einzelheiten zur kostspieligsten Option liefert der folgende Artikel:

„Death Stranding 2“ erscheint exklusiv für die PlayStation 5, dürfte aber später auch auf anderen Plattformen landen. Die Veröffentlichung ist weltweit auf den 26. Juni 2025 terminiert. Vorbestellungen sind bereits möglich.

