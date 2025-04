Marathon: Bungie enthüllt den Termin und zeigt Gameplay-Trailer

Mit „Marathon“ arbeitet Bungie an einem neuen Titel, der auf ein etabliertes Universum zurückgreift und gleichzeitig moderne Spielmechaniken integriert. Der Shooter stellt eine Neuinterpretation von Klassikern aus den 1990er Jahren dar. Mittlerweile steht der Termin fest.

Veröffentlichungstermin und Gameplay-Ausschnitte

Im Rahmen eines offiziellen Live-Showcase hat Bungie den Veröffentlichungstermin von „Marathon“ enthüllt. Der Titel soll am 23. September 2025 auf den Markt gebracht werden. Zielplattformen sind die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC.

Zudem kündigten die Entwickler eine bevorstehende geschlossene Alpha-Phase an, bei der erste ausgewählte Spieler Einblicke in das Spielgeschehen erhalten. Mehr dazu soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Ebenfalls steht der Gameplay-Reveal-Trailer zur Ansicht bereit:

Zudem wurde ein Overview-Trailer veröffentlicht:

Wählt zwischen sechs Runner-Typen

„Marathon“ ist ein kompetitiver First-Person-Extraktions-Shooter von Bungie, bei dem Spieler als sogenannte „Läufer“ in Dreierteams feindliche Gebiete einer futuristischen Welt durchqueren. Ziel ist es, wertvolle Gegenstände wie Artefakte, Implantate und Waffen zu sichern und erfolgreich zu extrahieren – ohne dabei getötet zu werden. Diese Ressourcen dienen der Weiterentwicklung der eigenen Spielfigur.

Der Fokus liegt auf PvP-Gameplay, doch „Marathon“ integriert auch PvE-Elemente. Die dynamische Spielwelt reagiert auf das Verhalten der Community und entwickelt sich saisonal weiter. Das Gameplay basiert auf Geschwindigkeit, präzisen Feuergefechten und taktischen Entscheidungen – sowohl im Team als auch individuell. Bungie legt besonderen Wert auf ein balanciertes Spielerlebnis, das aktuelle technische und spielerische Standards berücksichtigt.

Spieler können zwischen sechs Läufertypen mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen, vier davon sind bereits bekannt: Locus, Blackbird, Glitch und Void. Eine geheimnisvolle Stimme begleitet das Geschehen mit der düsteren Botschaft, dass der Tod alles einholt.

Die Geschichte: „Ein riesiges Geisterschiff schwebt in niedriger Umlaufbahn über einer verlorenen Kolonie auf Tau Ceti IV. Die 30.000 Seelen, die diesen Ort ihr Zuhause nannten, sind spurlos verschwunden. Seltsame Signale deuten auf mysteriöse Artefakte, eine lange Zeit inaktive KI und unermessliche Reichtümer hin.“ An dieser Stelle kommen die Spieler in der Rolle von kybernetischer Söldnern zum Einsatz.

„Marathon“ ist eine Neuinterpretation und Fortsetzung von Bungies gleichnamiger Originaltrilogie und wurde erstmals beim PlayStation Games Showcase 2023 vorgestellt. Nun bleibt abzuwarten, ob Bungie mit „Marathon“ den Nerv der Community trifft – oder ob der Titel wie „Concord“ untergeht.

