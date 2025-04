Mit PS Plus extra sparen: PS5-Neuauflage eines Kult-Puzzlers lockt mit PSN-Bestpreis

Im Rahmen des kürzlich gestarteten Sales lockt der PlayStation Store in diesen Tagen mit mehr als 2.000 Angeboten. Neben allerlei Blockbustern sanken auch kleinere Produktionen im Preis.

Darunter die Anniversary Edition zum Kult-Puzzle-Plattformer „Braid“. Diese können sich Rätselfreunde bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr zum Preis von 6,79 Euro sichern. Gegenüber dem Normalpreis von 19,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von stattlichen 66 Prozent. Spieler mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft sparen sogar doppelt.

Abonnenten bekommen nämlich einen zusätzlichen Rabat eingeräumt und bezahlen für die „Braid: Anniversary Edition“ lediglich 5,99 Euro.

Das hat die Neuauflage zu bieten

Mit der Anniversary Edition kehrt der gefeierte Puzzle-Plattformer „Braid“ in einer überarbeiteten Version zurück. Zum einen sind natürlich die Levels des Originals an Bord, die Spieler wahlweise im Original oder in einer grafisch aufpolierten Version spielen können. In der Neuauflage ist es möglich, auf Knopfdruck zwischen der damaligen Grafik und dem neuen Look hin- und herzuschalten.

Darüber hinaus umfasst die Anniversary Edition von „Braid“ neue Levels und Entwicklerkommentare, die einen interessanten Blick auf die Entstehung des Puzzle-Plattformers ermöglichen.

Am spielerischen Konzept von „Braid“ hat sich in der Neuauflage natürlich nichts geändert. Nach wie vor wartet eine Vielzahl an Puzzles, die es teilweise in sich haben und vom Spieler erfordern, auch einmal um die Ecke zu denken. In „Braid“ beeinflussen Spieler die Zeit, um Rätsel zu lösen und sich einen Weg durch malerische Umgebungen zu bahnen.

Weitere Deals:

„Reise von einem Stadthaus aus durch eine Reihe von miteinander verbundenen Welten, in denen die Zeit verrückt spielt, und suche nach einer schwer auffindbaren Prinzessin. Unterwegs erlebst du Erinnerungen und Momente, die du noch immer bereust“, führen die Entwickler zu „Braid“ aus.

Sein Debüt feierte der von Jonathan Blow entwickelte Puzzle-Plattformer im Sommer 2008 auf der Xbox 360. Nach dem PC-Release im Jahr 2009 folgten Umsetzungen für weitere Plattformen wie Linux, Mac und PS3.

Die „Braid: Anniversary Edition“ erschien im Mai 2024 für den PC und die Konsolen.

