Palworld: Entwickler sind von Fan-Spitznamen nicht begeistert

„Palworld“ von den japanischen Entwicklern von Pocketpair wurde erstmals 2021 vorgestellt, bevor es im Januar 2024 in den Early Access kam. Die Spieler müssen sich auf einer riesigen Insel durchschlagen, die von den sogenannten Pals bewohnt wird. Diese können gesammelt und in Kämpfen eingesetzt werden.

Das Grundprinzip von „Palworld“ erinnert an das beliebte „Pokémon“-Franchise, weshalb vor einiger Zeit auch Nintendo rechtlich einschritt. In den Medien und unter den Fans wurde das Survival-Spiel sogleich als „Pokémon mit Waffen“ bekannt – bei Pocketpair eine doch eher unbeliebte Bezeichnung.

Entwickler hätten sich anderen Spitznamen gewünscht

Wie John „Bucky“ Buckley, seines Zeichens Communications Director und Publishing Manager bei Pocketpair, angab, war „Pokémon mit Waffen“ nie ein Ziel, was die Entwickler mit dem Spiel erreichen wollten. Bei einem Vortrag auf der Game Developers Conference im letzten Monat, bei dem es unter anderem auch um den Aufstieg von „Palworld“ ging, gab Buckley an, dass der Spitzname bei dem Studio nicht sehr beliebt sei.

„Wir haben das Spiel der Welt im Juni 2021 vorgestellt, also vor einigen Jahren“, so Buckley bei seinem Vortrag. „Wir haben einen Trailer bei der Indie Live Expo gezeigt, einem Indie-Gaming-Event in Japan. Wir haben es zunächst dem japanischen Publikum gezeigt und es kam sehr, sehr gut an. Aber sehr schnell wurden westliche Medien auf dieses kleine Spiel aufmerksam und wir wurden früh, schon 2021, als ein bestimmtes Franchise plus Waffen gebrandmarkt. Das ist etwas, das uns bis heute anhaftet, obwohl wir uns nach Kräften bemühen, es abzuschütteln.“

Im Gespräch mit den Kollegen von IGN wurde Buckley nach seinem Vortrag gefragt, ob das Label „Pokémon mit Waffen“ vielleicht doch hilfreich für den Erfolg des Spiels war. Der Communications Director gab zu, dass der Spitzname eine große Sache war.

„Aber auch heute in 2025 ist es in Ordnung, wenn die Leute [„Pokémon mit Waffen“] sagen wollen“, erzählte Buckley. „Aber was uns ein bisschen ärgert, sind die Leute, die fest daran glauben, dass es das ist, worum sich das Spiel dreht. Aber es ist nicht einmal im Entferntesten so. Wenn man das also nach dem Spielen sagen will, ist das in Ordnung. Aber uns wäre es lieber, wenn jeder dem Spiel erst einmal eine Chance geben würde.“

Survival-Spiel wurde von ganz anderem Titel inspiriert

In dem Gespräch ging John Buckley darauf ein, dass es eigentlich das Ziel von „Palworld“ gewesen sei, mehr wie „ARK: Survival Evolved“ zu sein. Auch das vorherige Spiel von Pocketpair, „Craftopia“, hätte sich schon einige Dinge bei dem Spiel abgeschaut.

„Viele von uns sind große ARK-Fans und unser vorheriges Spiel, Craftopia, enthält einige Dinge und Ideen, die uns an ARK gefallen haben“, sagte er. „Also wollten wir das einfach nehmen und es größer machen. Und eines der Dinge bei ARK ist, dass sich alles um die Dinosaurier dreht. Manche sind niedlich, manche sind cool. Aber wir wollten ihnen mehr Persönlichkeit geben, mehr Fähigkeiten, mehr Einzigartigkeit. Das war also das Ziel. Die Idee war, dass wir so etwas wie ARK machen, aber viel stärker automatisiert und jede Kreatur ist etwas ganz Besonderes. Und dann haben wir den ersten Trailer gezeigt und dann hat sich der Titel irgendwie ergeben. Und nein, wir waren nicht super glücklich darüber, aber es ist, was es ist.“

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren